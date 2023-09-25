Кров після сексу: наскільки це небезпечно

Близько 9% жінок стикаються з кровотечею після сексу. Щоб зрозуміти, чи варто звертатися до лікаря, важливо уважно відстежувати сигнали свого організму.

У яких випадках кров після сексу – це нормально

Все залежить від кількості та частоти кровотеч. Невеликі кров'янисті виділення, які з'являються рідко чи один раз, це нормально. Ви можете помітити червоні плями на ліжку, білизні або між ніг. А от якщо кровотеча регулярна або супроводжується болючими відчуттями, краще звернутися до лікаря.

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Коли кров після сексу – привід звернутися до лікаря

Інфекції, що передаються статевим шляхом

Кров після сексу може сигналізувати про ІПСШ, навіть якщо інших симптомів ви не помітили. Найчастіше кров свідчить про запалену через інфекцію шийки матки, яка може кровоточити через тертя. До цього можуть призвести хламідіоз, гонорея, трихомоніаз та герпес. Тому, якщо у вас був незахищений секс і ви помітили кровотечу, краще не зволікати з прийомом гінеколога.

Поліпи матки та шийки матки

Поліпи – це утворення, які з'являються на шийці матки або всередині матки. У поліпів багато кровоносних судин, які їх живлять. Саме вони можуть кровоточити, якщо їх зачепити під час сексу.

У випадку з поліпами краще звернутися до лікаря, щоб дізнатись, чому вони з'явилися. Часто поліпи не лікують – вони зникають самі собою. Але якщо вони турбують, вам можуть запропонувати медикаментозне лікування чи хірургічне видалення.

Бактеріальний вагіноз

Бактеріальний вагіноз – це захворювання, через яке змінюється мікрофлора піхви. Іноді хвороба викликає запалення та подразнення, що і призводить до кровотечі. Крім крові після сексу, у бактеріального вагінозу можуть бути такі симптоми:

білі чи сірі виділення;

свербіж;

неприємний "рибний" запах у виділень.

Проте кровотеча – не найпоширеніший симптом бактеріального вагінозу.

Молочниця з ускладненнями

Якщо молочниця протікала важко, вразила ще й вульву, але при цьому ви продовжували займатися сексом, це може спричинити кровотечу. Причина – травма запалених та роздратованих зовнішніх статевих органів. Проте таке буває вкрай рідко.