У Кривому Розі похід по гриби виявився трагічним для цілої сім'ї, вони посмажили гриби, які разом збирали, а вже вночі всім стало дуже погано.

В кошик потрапили начебто маслюки, сироїжки та зеленушки. При приготуванні їх тільки обсмажили та не відварювали. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродпотребслужби у Дніпропетровській області.

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Після вечері сім'я лягла спати, але вже вночі вони відчули себе погано – з'явилася нудота, слабкість, блювання, біль у животі та пронос. Втім, сім'я не звернулась до лікаря, а почали займатися самолікуванням,

Перші симптоми захворювання з'явилися практично відразу 22 жовтня близько 2 години ночі. Тільки вранці 23 жовтня, коли стан здоров'я значно погіршився, викликали швидку й у важкому стані були госпіталізовані в КНП "Криворізька міська лікарня №17,

– йдеться в повідомленні.

Попри на всі зусилля медиків, врятувати маму і доньку їм не вдалося. Чоловік – голова сімейства вижив, йому надають необхідне лікування.

Важливо! Якщо після споживання грибів вам або вашим близьким погано, з'явились симптоми отруєння – негайно викликайте "швидку допомогу". Не викидайте залишки грибів – їхній аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.