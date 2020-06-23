У трьох регіонах України критична ситуація з поширенням коронавірусної хвороби. В них можуть запровадити більш жорсткий карантин, йдеться про Львівську, Волинську та Закарпатську області.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

Читайте також З Харківської лікарні, яку перепрофілювали для хворих на COVID-19, масово звільнилися медики

За словами головного санітарного лікаря країни, найскладніша епідеміологічна ситуація на Заході України.

Віктор Ляшко “Критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях – там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби”.

Який карантин діє в Україні

З 22 червня уряд ввів в дію новий адаптивний карантин. За словами Ляшка, до 31 липня точно не будуть пом'якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.

Антирекорд Львівщини

Відомо, що у Львівській області за минулу добу зафіксували найбільший приріст хворих на COVID-19 – 240 людей.

Очільник МОЗ Максим Степанов навідався на Львівщину з робочим візитом, аби з'ясувати причину різкого сплеску захворюваності та заявив про погану роботу медичного керівництва в області, міністр пригрозив звільненнями.

Ситуація на Заході України складна

Львівська область – 240 нових випадків, загалом – 4 220.

Закарпатська область – 103 нових випадки, загалом – 2 291.

Рівненська область – 75 нових випадків, 3 038 загалом.

Станом на 23 в Україні лабораторно підтвердили 38 074 випадків захворювання на COVID-19, 1035 людей померли, 16 956 одужали.