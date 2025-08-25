Креатин – одна з найпоширеніших дієтичних добавок серед спортсменів, особливо тих, хто прагне збільшити м’язову силу та досягнути кращих результатів у спорті. Вважається, що ця сполука є особливо корисною при короткочасних, вибухових навантаженнях: у спринтерів, важкоатлетів та командних видів спорту.

Варто підкреслити, що застосування креатину офіційно дозволене Міжнародним олімпійським комітетом, а також авторитетними спортивними організаціями США. Багато професійних атлетів користуються цією добавкою, пише 24 Канал з посилання на Drugs.

Також на тему Все про вітамін D: де міститься, як розпізнати дефіцит, та коли потрібні добавки

Однак перед тим, як додати креатин до свого раціону, обовʼязково проконсультуйтесь із лікарем – особливо, якщо ви маєте хронічні захворювання нирок, серця чи страждаєте на цукровий діабет. У деяких випадках креатин може сприяти погіршенню стану здоров’я.

Що таке креатин і чим він корисний?

Креатин належать до амінокислот, які природно виробляються організмом. Найбільші його запаси зберігаються в м’язах, де він накопичується у вигляді фосфокреатину та використовується для швидкого вироблення енергії під час навантажень.

Також його певна кількість є в мозку, а синтез відбувається у печінці, нирках та підшлунковій. Людина може отримувати близько 1 грама креатину на добу з їжею, зокрема із морепродуктів та червоного м’яса, хоча у продуктах його значно менше, ніж у спортивних добавках.

Є дані, що креатин допомагає спортсменам покращити показники у таких видах спорту, як гребля, стрибки у висоту чи футбол. Водночас дослідження впливу цієї добавки на біг, велоспорт і плавання дають неоднозначні результати. Та попри це, креатин, як правило, безпечний при дотриманні рекомендованої дози.

Які приймають креатин?

Деякі спортсмени застосовують так зване "навантаження": приймають більшу дозу протягом 2 – 5 днів, після чого переходять на меншу підтримувальну порцію. Цей спосіб часто вибирають, коли потрібно швидко підвищити силу чи витривалість перед важливими змаганнями. Інші обирають поступовий прийом менших доз тривалий час – він більше підходить для бодибілдерів чи тих, хто регулярно тренується.

Варто знати, що м’язи можуть засвоїти лише обмежену кількість креатину, тож передозування не принесе додаткових переваг. До речі, поєднання креатину з вуглеводами підсилює його накопичення у м’язах, тоді як кофеїн, навпаки, може знизити ефективність добавки.

Приймати креатин слід обережно: не рекомендується вживати паралельно різні форми (наприклад, таблетки та напої), аби уникнути передозування. При дотриманні дозування здорові люди можуть безпечно приймати креатин упродовж 5 років.

Які ризики пов’язані з прийомом креатину?

Існує думка, що на тлі прийому креатину може зрости ризик теплового удару або м’язових судом. У спеку або під час інтенсивних тренувань важливо пити більше води, щоб не допустити зневоднення чи перегрівання.

Пам’ятайте: креатин – це не "чарівна пігулка", а ефективний інструмент для досягнення спортивних цілей лише у поєднанні з правильним харчуванням, тренуваннями та під контролем лікаря.