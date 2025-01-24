Любите сидіти в ТікТок? – у нас для вас погані новини
- Дослідження виявило, що залежність від коротких відео пов'язана зі збільшенням об'єму сірої речовини в певних зонах мозку і підвищеною нейронною активністю, що впливає на когнітивний контроль, емоційну регуляцію та систему винагород.
- Дослідники з Тяньцзіньського педагогічного університету в Китаї провели дослідження, яке виявило зв'язок між залежністю від коротких відео та змінами в мозку, що може призводити до емоційного пригнічення та зниження продуктивності.
- Залежність від коротких відео може призводити до труднощів у плануванні часу, зниженню концентрації, а також може негативно впливати на психологічне здоров'я, включаючи проблеми зі сном та емоційну дерегуляцію.
Вчені дійшли висновку, що частий перегляд коротких відео, таких як у TikTok, може мати вкрай негативний вплив на когнітивні функції. Дослідження показали, що у людей, залежних від таких відео, спостерігається підвищена активність мозку в областях, відповідальних за емоційну регуляцію та обробку винагород.
Ці користувачі також демонструють структурні зміни в таких ділянках мозку, як орбіфронтальна кора та мозочок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neurolmage.
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Що вже відомо про вплив коротких відео
Залежність від коротких відеороликів в інтернеті проявляється в нав’язливому і важкоконтрольованому споживанні цього контенту. Вважається, що регулярний перегляд коротких відео може негативно вплинути на когнітивні здібності та психологічне здоров’я, включаючи проблеми зі сном, емоційну дерегуляцію, а також погіршення пам’яті та уваги.
Швидкий ритм відео та високий ступінь стимуляції можуть знижувати концентрацію і заважати зосередженню на складніших завданнях, що в кінцевому підсумку може відобразитися на загальному когнітивному розвитку. Дослідження показують, що перегляд коротких відео може призвести до емоційного пригнічення, зниження продуктивності в навчанні та роботі, а також до труднощів у плануванні часу.
Нове дослідження коротких відео
З кожним роком зростає інтерес спеціалістів до цієї проблеми, однак нейробіологічні механізми, які стоять за нею, залишаються недостатньо вивченими. Для усунення цього пробілу вчені з Тяньцзіньського педагогічного університету в Китаї провели новаторське дослідження.
Метою дослідження було з’ясувати, як залежність від коротких відеороликів може змінювати структуру мозку, а також визначити гени, що сприяють споживанню цього контенту. У дослідженні взяли участь 111 студентів коледжів у віці від 17 до 30 років, які регулярно використовували платформи для перегляду коротких відео.
Вчені застосували адаптовану шкалу залежності від смартфонів та МРТ-сканування мозку учасників. Це дозволило їм отримати дані про структурні зміни мозку, такі як різниці в кількості сірої речовини та функціональної активності. Потім за допомогою статистичних методів був проведений аналіз кореляції цих характеристик з рівнем залежності учасників від коротких відео.
Короткі відео порушують роботу мозку
Результати показали, що у тих, хто більш залежний від коротких відео, мають структурні та функціональні зміни в мозку. У цих учасників було зафіксовано збільшений обсяг сірої речовини в орбіфронтальній корі та мозочкові, які беруть участь в обробці винагород, прийнятті рішень та емоційній регуляції.
Збільшений обʼєм сірого речовини в цих зонах пов'язаний з підвищеною чутливістю до винагород, а зміни в мозочку пов’язані з когнітивною та емоційною обробкою інформації.
Автори дослідження також виявили підвищену нейронну активність у кількох областях мозку у залежних від відео учасників, включаючи дорсолатеральну префронтальну кору та задню поясну звивину. Ці області відіграють ключову роль у прийнятті рішень, саморефлексії та емоційній регуляції.
Підвищена активність в цих зонах може свідчити про вплив залежності від коротких відео на систему винагород мозку та його здатність регулювати увагу і емоції. Наприклад, активність у дорсолатеральній префронтальній корі може свідчити про порушення когнітивного контролю, тоді як активність задньої поясної звивини може вказувати на надмірну активність процесів, пов'язаних із самооцінкою та заздрістю.
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