Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 40 008 випадків зараження коронавірусом. Хвороба забрала життя понад тисячі українців, але 17 758 інфікованих змогли подолати недугу. Яка ситуація поширенням коронавірусної інфекції в областях, читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Нині Міністерство охорони здоров'я повідомило про 994 нових випадки зараження коронавірусом, найбільше з яких знову у Львівській області (+204). Про епідеміологічну ситуацію в Україні оперативно повідомляє 24 канал.

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Скільки українців захворіли на коронавірус COVID-19

Всього з початку епідемії в Україні виявлено 40 008 випадків зараження коронавірусом, 1 067 людей померли від ускладнень, 17 758 пацієнтів одужали.

Скільки людей заразилися в різних областях України загалом і за минулу добу:

Львівська область – 4627 (+204)

Київ – 4613 (+85)

Чернівецька область – 4531 (+53)

Рівненська область – 3248 (+84)

Закарпатська область – 2454 (+85)

Київська область – 2373 (+41)

Івано-Франківська область – 2171 (+47)

Волинська область – 2024 (+69)

Харківська область – 1947 (+56)

Тернопільська область – 1815 (+29)

Вінницька область – 1753 (+30)

Одеська область – 1465 (+95)

Житомирська область – 1337 (+33)

Дніпропетровська область – 1069 (+9)

Хмельницька область – 645 (+18)

Кіровоградська область – 636 (+2)

Черкаська область – 616 (+2)

Запорізька область – 561 (+2)

Чернігівська область – 506 (+12)

Донецька область – 399 (+23)

Миколаївська область – 377 (+9)

Полтавська область – 301 (+1)

Сумська область – 277 (+5)

Херсонська область – 188

Луганська область – 75

Варто знати: SARS-СoV-2 – це офіційна назва інфекції (збудника коронавірусу). Натомість COVID-19 – це назва хвороби, яку він викликає.

Змінили критерії для посилення карантинних обмежень

Від 22 червня рішення про посилення карантину визначають за новими критеріями. Тепер їх є 4:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.

Внаслідок цього збільшилась кількість областей, які повинні дотримуватись посилених карантинних обмежень.

У МОЗ ініціюватимуть посилення карантину

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ініціює посилення карантину через рекордну кількість хворих, яку фіксують в Україні вже кілька днів поспіль.

Йдеться про максимально жорсткий контроль щодо дотримання карантину тими чи іншими закладами, в транспорті та супермаркетах.

Також у МОЗ вкотре нагадали про необхідність дотримуватися обмежень для протидії епідемії: використовувати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та користуватися дезінфекторами.

Алгоритм одужання пацієнтів змінили

10 червня у Міністерстві охорони здоров'я заявили про зміну підходу до виписки людей зі стаціонарів з діагнозом COVID-19. Тепер замість двох ПЛР-тестів людям з діагнозом COVID-19, які вже одужали, робитимуть один тест.

Таким чином, ймовірно, кількість людей, які одужали від коронавірусної хвороби збільшиться.

Чинні критерії одужання від COVID-19:

відсутність клінічних симптомів;

один негативний ПЛР-тест.

Від початку пандемії коронавірус виявили у 4 613 людей, 1 473 з яких вже одужали. За показниками місто Київ на першому місці по захворюваності. На жаль, в столиці зафіксували 101 летальний випадок від ускладнень коронавірусної хвороби, один за минулу добу.

Коронавірус у Київській області

За весь час на Київщині зареєстрували 2 373 випадків зараження коронавірусом. 1185 пацієнтів вже одужали, 48 – померли.

Коронавірус в Чернівцях

У Чернівецькій області зареєстрували 4 531 хворого на коронавірус й переважна частина з них – люди старшого віку.

Саме в Чернівцях офіційно виявили першого хворого на коронавірус COVID-19. Ще 21 лютого він разом із дружиною повернувся з Італії до України. Його впродовж майже 3 тижнів лікували в інфекційній лікарні Чернівців. 20 березня повідомили, що чоловік одужав.

Нині в Чернівецькій області одужали 1 763 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. Загалом, ситуація на Буковині дещо стабілізувалася – в регіоні досі виявляють багато хворих та висока завантаженість ліжок у лікарнях, але антирекордів не фіксували давно. Від початку пандемії внаслідок хвороби померли 177 буковинців.

Коронавірус на Тернопільщині

У Тернопільській області хворобу виявили у 1815 людей, 1102 з них вже одужали, але 27 пацієнтів врятувати не вдалося.

20 березня зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Хворим виявився 57-річний священник з міста Заліщики.

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На Львівщині виявили 4627 випадків коронавірусної хвороби

20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження коронавірусом, а 4 квітня у місті зафіксували першу смерть внаслідок COVID-19.

За минулу добу на Львівщині було виявлено найбільшу кількість хворих серед усіх областей – 240. Регіон вже близько двох тижнів лідирує за кількістю нових випадків інфікування.

За словами головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Ігоря Берника, стан хворих у відділеннях переважно тяжкий, отримують медичну допомогу.

Наразі у Львівській області 712 пацієнтів одужали, але 123 хворих померли.

Рівненська область – 3 248 інфікованих

Перші 9 випадків зараження виявили 27 березня у селі Тинне Сарненського району. У Рівненській області певний час зберігалась стабільна епідеміологічна ситуація, яка згодом різко погіршилася.

Станом на 25 червня у регіоні внаслідок COVID-19 померли 64 хворих, натомість одужали 1 623 мешканці області.

На Дніпропетровщині виявили 1069 випадків COVID-19

У Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус. Але першим осередком інфекції стало місто Першотравенськ. Спалах виник внаслідок зборів релігійної громади "Нове покоління".

В Дніпропетровській області внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померли 23 людини. Разом з тим, 893 людини вже одужали.

1337 хворих на COVID-19 виявили в Житомирській області

19 березня в Житомирі лабораторно підтвердили перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-2019. Пацієнт – житомирянин, 56 років, був закордоном в Австрії.

Наразі в Житомирській області зареєстрували 1337 пацієнтів з коронавірусом, натомість одужав вже 688 з них. На жаль, в області підтвердили 26 летальних випадків.

Одеська область – 1465 інфікованих

В Одеській області понад тисячу людей отримали позитивний тест на COVID-19. Перший випадок зараження в регіоні зафіксували 24 березня. Станом на 25 червня в області одужали 569 хворих, 21 пацієнт помер.

Миколаївська область – 377 хворих на коронавірус

У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом. В області 273 людини одужали, 9 – померли.

На жаль, поки що Миколаївська область залишається в аутсайдерах стосовно кількості проведених ПЛР-тестувань. Також погані показники тестувань у Луганській та Донецькій областях.