Впродовж минулої доби у столиці зареєстрували 54 нових хворих на COVID-19. Станом на 28 травня у Києві виявили 2 793 випадки зараження коронавірусом.

За минулу добу коронавірус діагностували ще у 54 киян, про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Від початку пандемії у Києві померли 64 людини. Натомість 506 людей вже одужали. Загалом у столиці на коронавірус захворіли 404 медпрацівники – це близько 24% від загальної кількості хворих.

Кількість хворих на коронавірус в районах Києва

Дарницький район –558 хворих (+13 за добу);

Печерський район –429;

Деснянський район –302 (+6);

Дніпровський район –259 (+9);

Солом'янський район –251 (+2);

Голосіївський район –231 (+1);

Оболонський район –215 (+8);

Святошинський район –214 (+5);

Шевченківський район –188 (+2);

Подільський район – 146 (8).

Кількість хворих у Київській області

Загальна кількість хворих коронавірусом людей у Київській області – 1517. З них – 121 дитина і 281 медпрацівник.

Нині госпіталізовано 218 людей, інші 1299 перебувають на самоізоляції. На жаль, в області підтверджено 30 летальних випадків, але 358 людей вже одужали.

COVID-19 у районах Київської області: