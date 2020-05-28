Коронавірус в Києві: кількість хворих по районах
Впродовж минулої доби у столиці зареєстрували 54 нових хворих на COVID-19. Станом на 28 травня у Києві виявили 2 793 випадки зараження коронавірусом.
За минулу добу коронавірус діагностували ще у 54 киян, про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише 24 канал.
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Від початку пандемії у Києві померли 64 людини. Натомість 506 людей вже одужали. Загалом у столиці на коронавірус захворіли 404 медпрацівники – це близько 24% від загальної кількості хворих.
Кількість хворих на коронавірус в районах Києва
- Дарницький район –558 хворих (+13 за добу);
- Печерський район –429;
- Деснянський район –302 (+6);
- Дніпровський район –259 (+9);
- Солом'янський район –251 (+2);
- Голосіївський район –231 (+1);
- Оболонський район –215 (+8);
- Святошинський район –214 (+5);
- Шевченківський район –188 (+2);
- Подільський район – 146 (8).
Кількість хворих у Київській області
Загальна кількість хворих коронавірусом людей у Київській області – 1517. З них – 121 дитина і 281 медпрацівник.
Нині госпіталізовано 218 людей, інші 1299 перебувають на самоізоляції. На жаль, в області підтверджено 30 летальних випадків, але 358 людей вже одужали.
COVID-19 у районах Київської області:
- В Обухівському районі – 232;
- У Києво-Святошинському районі – 409;
- У Баришівському районі – 14;
- У Білоцерківському районі – 9;
- У Бориспільському районі – 66;
- У Броварському районі – 69;
- У Бородянському районі – 17;
- У Васильківському районі – 41;
- У Вишгородському районі – 27;
- У Іванківському районі – 6;
- У Макарівському районі – 17;
- У Миронівському районі – 22;
- У Кагарлицький районі – 35;
- У Переяслав-Хмельницькому районі – 10;
- У Поліському районі – 2;
- У Рокитнянському районі – 5;
- У Ставищенському районі – 8;
- У Згурівському районі – 6;
- У Богуславському районі – 8;
- У Фастівському районі – 5;
- У Сквирському районі – 2;
- місто Біла Церква – 52;
- смт Баришівка – 3;
- місто Бровари – 40;
- місто Бориспіль – 45;
- смт Бородянка – 9;
- місто Буча – 42;
- місто Березань – 3;
- місто Васильків – 26;
- смт Глеваха – 2;
- смт Володарка – 3;
- місто Вишгород – 28;
- місто Ірпінь – 74;
- місто Макарів – 2;
- місто Фастів – 31;
- місто Миронівка – 4;
- смт Ворзель – 8;
- смт Гостомель – 13;
- смт Коцюбинське – 34;
- смт Ставище – 1;
- місто Кагарлик – 38;
- місто Переяслав – 15;
- смт Рокитне – 7;
- місто Богуслав – 4;
- місто Яготин – 4;
- місто Згурівка – 3;
- місто Тетіїв – 6;
- смт Іванків – 3.