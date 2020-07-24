В Україні виявили 972 нових випадки інфікування. Люди похилого віку, з інвалідністю та ті, хто живе сам, мають право отримати допомогу у випадку зараження коронавірусом. Вчені виявили ліки, які ускладнюють перебіг захворювання. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 липня.

Новини про коронавірус в Україні 24 липня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 24 липня в Україні зафіксували 62 823 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 571 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою. Втім, 34 886 пацієнтів вже одужали.

За минулу добу підтвердили 972 нових випадки інфікування коронавірусом, найбільше – у Львівській області.

Кількість хворих медиків зросла на 43 за добу, загалом в Україні з початку епідемії інфікувалися 8 196 медпрацівників. Понад 5 770 вже одужали.

Також виявили 17 нових випадків зараження у ЗСУ. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 147 людей.

Скільки випадків COVID-19 виявили в областях України

Львівська область – 8588 (+126)

Київ – 7396 (+118)

Чернівецька область – 5485 (+42)

Рівненська область – 5399 (+96)

Закарпатська область – 4706 (+65)

Івано-Франківська область – 3852 (+87)

Волинська область – 3446 (+45)

Київська область – 3421 (+30)

Харківська область – 3277 (+74)

Одеська область – 2749 (+58)

Тернопільська область – 2604 (+56)

Вінницька область – 2462 (+46)

Житомирська область – 1670 (+16)

Дніпропетровська область – 1302 (+27)

Хмельницька область – 1021 (+13)

Черкаська область – 888 (+18)

Донецька область – 830 (+12)

Запорізька область – 712 (+12)

Кіровоградська область – 689

Чернігівська область – 679 (+12)

Миколаївська область – 536 (+6)

Сумська область – 397 (+4)

Полтавська область – 378 (+7)

Херсонська область – 218

Луганська область – 118 (+2)

Скільки людей померло від ускладнень, викликаних коронавірусом:

Львівська область – 221 (+5)

Чернівецька область – 210 (+1)

Закарпатська область – 168 (+2)

Івано-Франківська область – 130 (+3)

Київ – 129 (+1)

Харківська область – 121 (+1)

Рівненська область – 91

Волинська область – 80 (+1)

Київська область – 59

Вінницька область – 46 (+3)

Одеська область – 40 (+1)

Черкаська область – 36

Тернопільська область – 36

Житомирська область – 35

Кіровоградська область – 33

Дніпропетровська область – 27 (+1)

Хмельницька область – 23

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 17 (+2)

Полтавська область – 14

Миколаївська область – 12

Донецька область – 11

Сумська область – 7

Херсонська область – 3

Луганська область – 1



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Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 24 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти 6 регіонів:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Тернопільська область.

Хто може отримати допомогу у випадку захворювання коронавірусом

Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, люди з виявленим COVID-19 , які живуть самі, можуть звернутися за допомогою у міську чи обласну державну адміністрацію. Усі необхідні речі гігієни та продукти їм повинні допомогти купити та доставити додому.

Хто ще може отримати таку допомогу: люди похилого віку;

люди з інвалідністю;

люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості купити ті чи інші речі, або харчові продукти. Детально дізнатися про цю процедуру можна, зателефонувавши на гарячу лінію обласних адміністрацій.

Новини про коронавірус у світі 24 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

За даними Worldometers, з початку епідемії у світі інфікувалися коронавірусом 15 684 191 людина. 637 221 особа померла від ускладнень. 9 568 752 пацієнтів одужали.

Найбільше випадків виявили у США, Бразилії, Індії, Росії і Південній Африці.

Які ліки підвищують ризик важкого перебігу

Вчені з Бруклінського університету заявили, що ліки, які застосовують при виразці, гастриті та печії, можуть спровокувати важкий перебіг коронавірусної хвороби й навіть підвищити ризик смерті від COVID-19.

До таких препаратів відносяться Омепрозол, Доксилак, Пантопрозол тощо.

Дослідники з'ясували, що у пацієнтів з COVID-19, які приймали ліки цієї групи, смертність була у 2,3 раза вищою, ніж серед тих, хто їх не приймав. Також у таких пацієнтів у 2,5 раза підвищувався ризик важкого перебігу захворювання та підключення до апарату штучної вентиляції легенів.

На думку гастроентерологів, причина цього в тому, що при прийомі таких ліків в організмі знижується рівень соляної кислоти.