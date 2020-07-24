Новини про коронавірус 24 липня: 972 нових випадки, які ліки провокують важкий перебіг хвороби
В Україні виявили 972 нових випадки інфікування. Люди похилого віку, з інвалідністю та ті, хто живе сам, мають право отримати допомогу у випадку зараження коронавірусом. Вчені виявили ліки, які ускладнюють перебіг захворювання. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 липня.
Новини про коронавірус в Україні 24 липня
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Статистика поширення COVID-19
Станом на 24 липня в Україні зафіксували 62 823 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 571 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою. Втім, 34 886 пацієнтів вже одужали.
За минулу добу підтвердили 972 нових випадки інфікування коронавірусом, найбільше – у Львівській області.
Кількість хворих медиків зросла на 43 за добу, загалом в Україні з початку епідемії інфікувалися 8 196 медпрацівників. Понад 5 770 вже одужали.
Також виявили 17 нових випадків зараження у ЗСУ. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 147 людей.
Скільки випадків COVID-19 виявили в областях України
- Львівська область – 8588 (+126)
- Київ – 7396 (+118)
- Чернівецька область – 5485 (+42)
- Рівненська область – 5399 (+96)
- Закарпатська область – 4706 (+65)
- Івано-Франківська область – 3852 (+87)
- Волинська область – 3446 (+45)
- Київська область – 3421 (+30)
- Харківська область – 3277 (+74)
- Одеська область – 2749 (+58)
- Тернопільська область – 2604 (+56)
- Вінницька область – 2462 (+46)
- Житомирська область – 1670 (+16)
- Дніпропетровська область – 1302 (+27)
- Хмельницька область – 1021 (+13)
- Черкаська область – 888 (+18)
- Донецька область – 830 (+12)
- Запорізька область – 712 (+12)
- Кіровоградська область – 689
- Чернігівська область – 679 (+12)
- Миколаївська область – 536 (+6)
- Сумська область – 397 (+4)
- Полтавська область – 378 (+7)
- Херсонська область – 218
- Луганська область – 118 (+2)
Скільки людей померло від ускладнень, викликаних коронавірусом:
- Львівська область – 221 (+5)
- Чернівецька область – 210 (+1)
- Закарпатська область – 168 (+2)
- Івано-Франківська область – 130 (+3)
- Київ – 129 (+1)
- Харківська область – 121 (+1)
- Рівненська область – 91
- Волинська область – 80 (+1)
- Київська область – 59
- Вінницька область – 46 (+3)
- Одеська область – 40 (+1)
- Черкаська область – 36
- Тернопільська область – 36
- Житомирська область – 35
- Кіровоградська область – 33
- Дніпропетровська область – 27 (+1)
- Хмельницька область – 23
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 17 (+2)
- Полтавська область – 14
- Миколаївська область – 12
- Донецька область – 11
- Сумська область – 7
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 24 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти 6 регіонів:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Тернопільська область.
Хто може отримати допомогу у випадку захворювання коронавірусом
Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, люди з виявленим COVID-19 , які живуть самі, можуть звернутися за допомогою у міську чи обласну державну адміністрацію. Усі необхідні речі гігієни та продукти їм повинні допомогти купити та доставити додому.
Хто ще може отримати таку допомогу:
- люди похилого віку;
- люди з інвалідністю;
- люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості купити ті чи інші речі, або харчові продукти.
Детально дізнатися про цю процедуру можна, зателефонувавши на гарячу лінію обласних адміністрацій.
Новини про коронавірус у світі 24 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
За даними Worldometers, з початку епідемії у світі інфікувалися коронавірусом 15 684 191 людина. 637 221 особа померла від ускладнень. 9 568 752 пацієнтів одужали.
Найбільше випадків виявили у США, Бразилії, Індії, Росії і Південній Африці.
Які ліки підвищують ризик важкого перебігу
Вчені з Бруклінського університету заявили, що ліки, які застосовують при виразці, гастриті та печії, можуть спровокувати важкий перебіг коронавірусної хвороби й навіть підвищити ризик смерті від COVID-19.
До таких препаратів відносяться Омепрозол, Доксилак, Пантопрозол тощо.
Дослідники з'ясували, що у пацієнтів з COVID-19, які приймали ліки цієї групи, смертність була у 2,3 раза вищою, ніж серед тих, хто їх не приймав. Також у таких пацієнтів у 2,5 раза підвищувався ризик важкого перебігу захворювання та підключення до апарату штучної вентиляції легенів.
На думку гастроентерологів, причина цього в тому, що при прийомі таких ліків в організмі знижується рівень соляної кислоти.