Новини про коронавірус 10 вересня: виявлено 2 582 хворих в Україні за добу, нестача тестів
За минулу добу в Україні зафіксували 2 582 випадки зараження коронавірусом. Станом на 10 вересня загальна кількість інфікованих становить 145 612. В Одеській області не можуть продовжувати діагностику на коронавірус через нестачу тест-систем. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 10 вересня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу COVID-19 виявили у 2 582 мешканців України. За цей самий період в країні провели рекордну кількість тестувань методом ПЛР – 29 708 досліджень.
Коронавірус в областях України 10 вересня
- Вінницька область – 4 606 (+103);
- Волинська область – 6 092 (+77);
- Дніпропетровська область – 3 012 (+89);
- Донецька область – 1 852 (+90);
- Житомирська область – 3 938 (+59);
- Закарпатська область – 8 359 (+82);
- Запорізька область – 2 081 (+40);
- Івано-Франківська область – 10 802 (+143);
- Кіровоградська область – 874 (+4);
- Київ – 16119 (+298);
- Київська область – 6 554 (+95);
- Львівська область – 16 452 (+183);
- Луганська область – 503 (+23);
- Миколаївська область – 1766 (+52);
- Одеська область – 8 874 (+47);
- Полтавська область – 10 69 (+51);
- Рівненська область – 10 073 (+130);
- Сумська область – 2 187 (+44);
- Тернопільська область – 8 075 (+251);
- Харківська область – 11 832 (+339);
- Херсонська область – 558 (+20);
- Хмельницька область – 3 497 (+142);
- Чернівецька область – 11 715 (+134);
- Черкаська область – 2 177 (+56);
- Чернігівська область – 2 545 (+30).
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 455 (+1);
- Чернівецька область – 306 (+2);
- Закарпатська область – 277 (+1);
- Київ – 254 (+4);
- Івано-Франківська область – 250 (+3);
- Харківська область – 251 (+6);
- Рівненська область – 141 (+3);
- Одеська область – 138 (+2);
- Волинська область – 130;
- Київська область – 124 (+2);
- Вінницька область – 92;
- Тернопільська область – 95 (+4);
- Житомирська область – 79 (+1);
- Дніпропетровська область – 71 (+3);
- Хмельницька область – 59 (+3);
- Кіровоградська область – 47;
- Черкаська область – 41;
- Миколаївська область – 43 (+3);
- Чернігівська область – 35 (+2);
- Сумська область – 34 (+1);
- Запорізька область – 30 (+1);
- Донецька область – 27 (+1);
- Полтавська область – 26 (+2);
- Херсонська область – 14;
- Луганська область – 4.
Скільки захворіло медиків
За минулу добу COVID-19 підтвердили у 157 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 12 463 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,6%. Щонайменше 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Коронавірус у ЗСУ
Від учора у Збройних силах України зареєстрували 44 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За весь час пандемії одужали 1 440 військових. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 534 військовослужбовці. У 140 з них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.
В Одеській області закінчилися тести на COVID-19
Як розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, державні медичні заклади не проводили діагностування, оскільки не було реагентів. Лаборантам не було чим працювати.
"Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть в достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема", – заявив Дементьєв.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 10 серпня
Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 28 056 120 хворих на коронавірус. Натомість 20 122 196 пацієнтів вже одужали. Але 908 651 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 549 771;
- Індія – 4 470 166;
- Бразилія – 4 199 332;
- Росія – 1 046 370;
- Перу – 702 776.