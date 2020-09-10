За минулу добу в Україні зафіксували 2 582 випадки зараження коронавірусом. Станом на 10 вересня загальна кількість інфікованих становить 145 612. В Одеській області не можуть продовжувати діагностику на коронавірус через нестачу тест-систем. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 10 вересня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу COVID-19 виявили у 2 582 мешканців України. За цей самий період в країні провели рекордну кількість тестувань методом ПЛР – 29 708 досліджень.

Загалом від початку пандемії в країні виявили 145 612 інфікованих SARS-CoV-2. З них 65 877 вже одужали, але 3 023 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись 76 712 українців.

Коронавірус в областях України 10 вересня

Вінницька область – 4 606 (+103);

Волинська область – 6 092 (+77);

Дніпропетровська область – 3 012 (+89);

Донецька область – 1 852 (+90);

Житомирська область – 3 938 (+59);

Закарпатська область – 8 359 (+82);

Запорізька область – 2 081 (+40);

Івано-Франківська область – 10 802 (+143);

Кіровоградська область – 874 (+4);

Київ – 16119 (+298);

Київська область – 6 554 (+95);

Львівська область – 16 452 (+183);

Луганська область – 503 (+23);

Миколаївська область – 1766 (+52);

Одеська область – 8 874 (+47);

Полтавська область – 10 69 (+51);

Рівненська область – 10 073 (+130);

Сумська область – 2 187 (+44);

Тернопільська область – 8 075 (+251);

Харківська область – 11 832 (+339);

Херсонська область – 558 (+20);

Хмельницька область – 3 497 (+142);

Чернівецька область – 11 715 (+134);

Черкаська область – 2 177 (+56);

Чернігівська область – 2 545 (+30).

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 455 (+1);

Чернівецька область – 306 (+2);

Закарпатська область – 277 (+1);

Київ – 254 (+4);

Івано-Франківська область – 250 (+3);

Харківська область – 251 (+6);

Рівненська область – 141 (+3);

Одеська область – 138 (+2);

Волинська область – 130;

Київська область – 124 (+2);

Вінницька область – 92;

Тернопільська область – 95 (+4);

Житомирська область – 79 (+1);

Дніпропетровська область – 71 (+3);

Хмельницька область – 59 (+3);

Кіровоградська область – 47;

Черкаська область – 41;

Миколаївська область – 43 (+3);

Чернігівська область – 35 (+2);

Сумська область – 34 (+1);

Запорізька область – 30 (+1);

Донецька область – 27 (+1);

Полтавська область – 26 (+2);

Херсонська область – 14;

Луганська область – 4.

Скільки захворіло медиків

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 157 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 12 463 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,6%. Щонайменше 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Коронавірус у ЗСУ

Від учора у Збройних силах України зареєстрували 44 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За весь час пандемії одужали 1 440 військових. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 534 військовослужбовці. У 140 з них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.

В Одеській області закінчилися тести на COVID-19

Як розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, державні медичні заклади не проводили діагностування, оскільки не було реагентів. Лаборантам не було чим працювати.

"Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть в достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема", – заявив Дементьєв.



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Новини про коронавірус у світі 10 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 28 056 120 хворих на коронавірус. Натомість 20 122 196 пацієнтів вже одужали. Але 908 651 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 549 771; Індія – 4 470 166; Бразилія – 4 199 332; Росія – 1 046 370; Перу – 702 776.



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