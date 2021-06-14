Новини про коронавірус 14 червня: чи ефективний аспірин, умови донорства після вакцинації

В Україні після вихідних традиційно зменшилась кількість виявлених випадків COVID-19. В Країні продовжують зростати темпи вакцинації, у Львові, приміром, планують відкрити ще три центри вакцинації. Вчені довели, що аспірин неефективний для лікування коронавірусу. У МОЗ розповіли. чи можна бути донором після вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 червня.

Новини про коронавірус в Україні 14 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 13 червня, в Україні коронавірусну інфекцію підтвердили у 420 людей. Також за минулу добу госпіталізовано 464 особи. На жаль, 13 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Водночас 3 328 людей одужало.

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Зниження захворюваності традиційно фіксують у вихідні дні – це пов'язано з меншою кількістю проведених тестувань.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 11 638 осіб,

методом ІФА – 1 589 осіб,

експрес-тестами – 4 629 осіб.

Випадки COVID-19 в регіонах за добу

м. Київ – 89 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 18 випадок;

Донецька область – 0 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 44 випадків;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 13 випадки;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 27 випадків;

Харківська область – 5 випадки;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 0 випадки;

Черкаська область – 9 випадків;

Чернівецька область – 15 випадок;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 223 978 людей, з них станом на 14 червня одужали – 2 130 665 громадян. Але, на жаль, від ускладнень хвороби померли 51 692 пацієнтів з COVID-19.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

Кількість вакцинованих проти коронавірусу

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в Україні отримали щеплення проти коронавірусу 22 219 людей. Одну дозу отримали 20 327 людей, повністю імунізовані – 1 892 людини. Вакцинацію проводили 162 мобільні бригади, 205 пунктів щеплення.

Станом на 14 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 686 852 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 479 703 особи, з них отримали 1 дозу – 1 479 701 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 238 798 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Щеплено вакциною Coronavac – 355 322,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 996,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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У Львові планують відкрити додаткові центри вакцинації

Джерело: Львівська міськрада

Наразі у Львові працюють 3 центри вакцинації від коронавірусу – на "Арені Львів", у ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка. Проте, щоб збільшити кількість щеплених, у місті планують розгорнути ще кілька центрів.

Два додаткові центри вакцинації, в ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка, почали працювати 12 червня. За вихідні в місті зробили щеплення майже 3 тисячам людей, а в області – понад 4 тисячам жителів.

Новини про коронавірус у світі 14 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 14 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у майже 176 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 113 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 802 893 інфікованих.

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Як аспірин впливає на ризик смерті від коронавірусу

Джерело: medRxiv

Аспірин широко застосовується, в тому числі для зниження ризику утворення тромбів. У вчених були надії, що цей препарат може бути ефективний в лікуванні важких пацієнтів з COVID-19, у яких нерідко виявляють порушення згортання крові. На жаль, великі клінічні випробування не підтвердили це.

Результати дослідження:

У пацієнтів, які отримували аспірин і які отримували звичайну терапію, протягом 28 днів була однакова смертність, близько 17%.

Не показав препарат ефективності й у поліпшення прогнозу для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів.

Єдина невелика, але не суттєва перевага аспірину полягала в зменшенні тривалості госпіталізації пацієнтів: в середньому 8 днів проти 9 днів на стандартному лікуванні.

Яку вагу мають усі у світі частинки коронавірусу

Джерело: PNAS

SARS-CoV-2 забрав життя понад 3,7 мільйона осіб, кількість заражених перевищила 174 мільйони. А якби всі частинки вірусу, що циркулюють на планеті, зібралися в одному місці, скільки б вони важили? Ізраїльські вчені спробували відповісти на це питання.

У дослідженні підрахували масу коронавірусу, які можуть перебувати в одній інфікованій людині. Для цього вони скористалися даними підрахунків кількості вірусів в тканинах і різних органах заражених.

За оцінками вчених кожна заражена людина на піку активності вірусу є носієм від 10 до 100 мільярдів частинок патогену в залежності від вірусного навантаження.

Виходячи з кількості людей, які заражаються в усьому світі – це від 1 до 10 мільйонів випадків в будь-який момент часу.

Чи можна стати донором крові після перенесеного коронавірусу

Автори дослідження зробили висновок, сумарна маса всіх вірусних частинок становить від 100 грамів до 10 кілограмів.

Джерело: МОЗ України

Щороку 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові. У МОЗ України повідомили, якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором.

Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин донором можна бути вже наступного дня.



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