Новини про коронавірус 6 липня: ВООЗ зупинила випробування 3 ліків, у Києві послабили карантин
В Україні вже понад 49 тисяч хворих на коронавірус. Колишні зірки київського "Динамо" захворіли на COVID-19. У Києві послабили карантинні обмеження. ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів проти коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 липня.
Новини про коронавірус в Україні 6 липня
Статистика поширення COVID-19 в Україні
За минулу добу виявили в Україні зареєстрували 543 нових хворих на коронавірус та ще 13 смертей внаслідок хвороби. Натомість виписали 327 пацієнтів.
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Зазначимо, що зменшення захворюваності спостерігається на початку кожного початку тижня, адже на вихідних лабораторії зазвичай роблять менше тестів. За останню добу в країні провели 10 709 тестувань на виявлення коронавірусом, 6696 з яких методом ПЛР, а ще 4013 методом ІФА.
Коронавірус COVID-19 в областях України 6 липня
- Вінницька область – 1967 (1334 одужали);
- Волинська область – 2752 (847 одужали);
- Дніпропетровська область – 1115 (977 одужали);
- Донецька область – 681 (173 одужали);
- Житомирська область – 1468 (950 одужали);
- Закарпатська область – 3375 (1001 одужали);
- Запорізька область – 597 (444 одужали);
- Івано-Франківська область – 2700 (1173 одужали);
- Київ – 5602 (1809 одужали);
- Київська область – 2789 (1512 одужали);
- Кіровоградська область – 659 (561 одужав);
- Луганська область – 84 (64 одужали);
- Львівська область – 6301 (965 одужали);
- Миколаївська область – 461 (310 одужали);
- Одеська область – 1883 (827 одужали);
- Полтавська область – 324 (274 одужали);
- Рівненська область – 4190 (2079 одужали);
- Сумська область – 321 (248 одужали);
- Тернопільська область – 2101 (1275 одужали);
- Харківська область – 2371 (1224 одужали);
- Херсонська область – 196 (182 одужали);
- Хмельницька область – 842 (594 одужали);
- Черкаська область – 670 (517 одужали);
- Чернівецька область – 5018 (2218 одужали);
- Чернігівська область – 576 (145 одужали).
- COVID-19 у Збройних силах України: від коронавірусу нині лікуються 164 військових, ще 519 перебувають на самоізоляції через контакт із хворими. Від початку пандемії вже встиг одужати 381 військовослужбовець. На жаль, 5 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Коронавірус серед українських медиків: За минулу добу коронавірус виявили ще у 40 медпрацівників. Загалом від початку року на коронавірус захворіли 7030 медиків, 4406 з яких вже одужали. Відомо про щонайменше 43 летальних випадки серед працівників медичної сфери.
Головні новини про коронавірус в Україні
8 областей не готові до послаблення карантину
У зв'язку з епідеміологічною ситуацію, станом на 6 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові такі області:
- Волинська область,
- Донецька область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Чернігівська область.
Правила перебування на пляжі під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Ресторанам та кінотеатрам Києва дозволили працювати після 22:00
Раніше у Києві діяло обмеження, яке забороняло роботу громадських закладів після 22 години. Місцева влада дозволила ресторанам, кафе й кінотеатрам працювати ввечері й уночі. Водночас досі залишається обмеження щодо роботи розважальних закладів і проведення розважальних заходів. Вони досі можуть працювати лише до 22 години.
Футболісти Мілевський та Хачеріді заразилися коронавірусом
Колишні зірки київського Динамо Артем Мілевський та Євген Хачеріді заразилися коронавірусом у Білорусі, де грають за "Динамо" Брест.
Новини про коронавірус у світі 7 липня
Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі COVID-19 виявили у 11 464 626 людей. 6 188 349 пацієнтів вже одужали, але 534 571 хворий помер.
Актуально ВООЗ припинила випробування кількох препаратів від коронавірусу
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 888 730;
- Бразилія – 1 603 055;
- Індія – 697 413;
- Росія – 686 777;
- Перу – 302 718.
Дослідження коронавірусу
Коронавірус міг виникнути раніше, але перебувати у "сплячому режимі"
Науковець з Оксфорда доктор Том Джефферсон вважає, що коронавірус з'явився раніше до його зафіксованого спалаху. За його словами, захворюваність у Китаї сталася через сприятливі умови для вірусу. COVID-19 міг діяти в усьому світі й активізувався, коли умови навколишнього середовища стали придатними для його процвітання. Він додав, що у світі є багато вірусів, які неактивні й проявляють себе при сприятливих умовах.
ВООЗ припинила випробування кількох препаратів від коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про припинення випробування трьох препаратів – гідроксихлорохіну, лопінавіру і ритонавіру. Випробування показали, що ці препарати не викликають зниження смертності від коронавірусу.