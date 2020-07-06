В Україні вже понад 49 тисяч хворих на коронавірус. Колишні зірки київського "Динамо" захворіли на COVID-19. У Києві послабили карантинні обмеження. ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів проти коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 липня.

Новини про коронавірус в Україні 6 липня

Статистика поширення COVID-19 в Україні

За минулу добу виявили в Україні зареєстрували 543 нових хворих на коронавірус та ще 13 смертей внаслідок хвороби. Натомість виписали 327 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 5 липня: інший тип вірусу в Україні та погрози Трампа Китаю

Зазначимо, що зменшення захворюваності спостерігається на початку кожного початку тижня, адже на вихідних лабораторії зазвичай роблять менше тестів. За останню добу в країні провели 10 709 тестувань на виявлення коронавірусом, 6696 з яких методом ПЛР, а ще 4013 методом ІФА.

Від початку пандемії в Україні виявили 49 043 випадки COVID-19. На жаль, 1 262 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою. З позитивних новин – 21 703 людини змогли подолати коронавірус.

Коронавірус COVID-19 в областях України 6 липня

Вінницька область – 1967 (1334 одужали);

Волинська область – 2752 (847 одужали);

Дніпропетровська область – 1115 (977 одужали);

Донецька область – 681 (173 одужали);

Житомирська область – 1468 (950 одужали);

Закарпатська область – 3375 (1001 одужали);

Запорізька область – 597 (444 одужали);

Івано-Франківська область – 2700 (1173 одужали);

Київ – 5602 (1809 одужали);

Київська область – 2789 (1512 одужали);

Кіровоградська область – 659 (561 одужав);

Луганська область – 84 (64 одужали);

Львівська область – 6301 (965 одужали);

Миколаївська область – 461 (310 одужали);

Одеська область – 1883 (827 одужали);

Полтавська область – 324 (274 одужали);

Рівненська область – 4190 (2079 одужали);

Сумська область – 321 (248 одужали);

Тернопільська область – 2101 (1275 одужали);

Харківська область – 2371 (1224 одужали);

Херсонська область – 196 (182 одужали);

Хмельницька область – 842 (594 одужали);

Черкаська область – 670 (517 одужали);

Чернівецька область – 5018 (2218 одужали);

Чернігівська область – 576 (145 одужали).

COVID-19 у Збройних силах України: від коронавірусу нині лікуються 164 військових, ще 519 перебувають на самоізоляції через контакт із хворими. Від початку пандемії вже встиг одужати 381 військовослужбовець. На жаль, 5 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

від коронавірусу нині лікуються 164 військових, ще 519 перебувають на самоізоляції через контакт із хворими. Від початку пандемії вже встиг одужати 381 військовослужбовець. На жаль, 5 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Коронавірус серед українських медиків: За минулу добу коронавірус виявили ще у 40 медпрацівників. Загалом від початку року на коронавірус захворіли 7030 медиків, 4406 з яких вже одужали. Відомо про щонайменше 43 летальних випадки серед працівників медичної сфери.

Головні новини про коронавірус в Україні

8 областей не готові до послаблення карантину

У зв'язку з епідеміологічною ситуацію, станом на 6 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові такі області:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Чернігівська область.



Правила перебування на пляжі під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Ресторанам та кінотеатрам Києва дозволили працювати після 22:00

Раніше у Києві діяло обмеження, яке забороняло роботу громадських закладів після 22 години. Місцева влада дозволила ресторанам, кафе й кінотеатрам працювати ввечері й уночі. Водночас досі залишається обмеження щодо роботи розважальних закладів і проведення розважальних заходів. Вони досі можуть працювати лише до 22 години.

Футболісти Мілевський та Хачеріді заразилися коронавірусом

Колишні зірки київського Динамо Артем Мілевський та Євген Хачеріді заразилися коронавірусом у Білорусі, де грають за "Динамо" Брест.

Новини про коронавірус у світі 7 липня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі COVID-19 виявили у 11 464 626 людей. 6 188 349 пацієнтів вже одужали, але 534 571 хворий помер.

Актуально ВООЗ припинила випробування кількох препаратів від коронавірусу

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 888 730; Бразилія – 1 603 055; Індія – 697 413; Росія – 686 777; Перу – 302 718.

Дослідження коронавірусу

Коронавірус міг виникнути раніше, але перебувати у "сплячому режимі"

Науковець з Оксфорда доктор Том Джефферсон вважає, що коронавірус з'явився раніше до його зафіксованого спалаху. За його словами, захворюваність у Китаї сталася через сприятливі умови для вірусу. COVID-19 міг діяти в усьому світі й активізувався, коли умови навколишнього середовища стали придатними для його процвітання. Він додав, що у світі є багато вірусів, які неактивні й проявляють себе при сприятливих умовах.

ВООЗ припинила випробування кількох препаратів від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про припинення випробування трьох препаратів – гідроксихлорохіну, лопінавіру і ритонавіру. Випробування показали, що ці препарати не викликають зниження смертності від коронавірусу.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу