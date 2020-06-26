Сьогодні в Україні зафіксували найбільшу кількість за час епідемії хворих на коронавірусну інфекцію. Львівщина вкотре очолила антирейтинг. У ВООЗ сумніваються щодо ефективності майбутньої вакцини проти COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 червня.

Новини про коронавірус в Україні 26 червня

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Статистика хворих 26 червня

За минулу добу в Україні виявили рекордну кількість підтверджених випадків зараження на коронавірус – 1109. Найбільше випадків заражень COVID-19 знову зафіксували на Львівщині – 209.

З початку епідемії COVID-19 зафіксовано 41 117 випадків інфікування. За минулу добу в країні померли ще 19 осіб, всього в Україні – 1089 летальних випадків. Загалом 18 299 хворих змогли подолати хворобу.

Кількість хворих медиків: 6420. Одужали – 3850.

Коронавірус у ЗСУ: хворіють 153 військових.

Кількість хворих на коронавірус в областях України

Львівська область – 4836 (+209)

Київ – 4726 (+113)

Чернівецька область – 4582 (+51)

Рівненська область – 3364 (+116)

Закарпатська область – 2547 (+93)

Київська область – 2419 (+46)

Івано-Франківська область – 2217 (+46)

Волинська область – 2096 (+72)

Харківська область – 1993 (+46)

Тернопільська область – 1857 (+42)

Вінницька область – 1788 (+35)

Одеська область – 1529 (+64)

Житомирська область – 1366 (+29)

Дніпропетровська область – 1081 (+12)

Хмельницька область – 724 (+79)

Кіровоградська область – 640 (+4)

Черкаська область – 627 (+11)

Запорізька область – 561

Чернігівська область – 514 (+8)

Донецька область – 412 (+13)

Миколаївська область – 384 (+7)

Полтавська область – 304 (+3)

Сумська область – 284 (+7)

Херсонська область – 190 (+2)

Луганська область – 76 (+1)

Кількість летальних випадків в Україні

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Чернівецька область – 178 (+1)

Львівська область – 126 (+3)

Київ – 102 (+1)

Івано-Франківська область – 99 (+1)

Харківська область – 74 (+3)

Закарпатська область – 73 (+3)

Рівненська область – 66 (+2)

Волинська область – 59 (+2)

Київська область – 48

Кіровоградська область – 31

Вінницька область – 28

Тернопільська область – 27

Житомирська область – 27 (+1)

Дніпропетровська область – 23

Черкаська область – 23 (+1)

Одеська область – 21

Запорізька область – 17

Хмельницька область – 15

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 10

Миколаївська область – 9

Донецька область – 9 (+1)

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 26 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область.



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Реальна кількість хворих може бути більшою

Ексміністр економіки Тимофій Милованов, посилаючись на дослідження Київської школи економіки (KSE), в ефірі 24 каналу сказав, що реально в Україні на коронавірус захворіли 150 тисяч людей.

"Друга хвиля спалаху в Україні є, вона почалась після того, як почали знімати обмеження. Інкубаційний період складає десь 2 тижні. Перші обмеження почали знімати 11 травня і якщо додати 2 – 3 тижні і кілька тижнів на тестування, то ми бачимо що вже зараз в нас є рекорди", – сказав Милованок.



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Чимало українців вважають, що коронавірус створили штучно

Соціологи провели опитування в кінці травня – на початку червня серед українців.

66% опитаних вважають, що коронавірус має штучне походження. Кожен третій респондент (37%) вважає, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення і / або збитків окремим країнам". Ще 29% вибрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно в лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". Лише 18% погоджуються з тим, що коронавірус з'явився природним шляхом і потім поширився.

У тренера "Волині" Тлумака виявили COVID-19

У головного тренера "Волині" Андрія Тлумака діагностовано коронавірус. Тлумак був відсутній біля керма луцького клубу на матчі Першої ліги з "Чорноморцем", який відбувся 25 червня.

Спалах на "Троєщині"

У Києві на речовому ринку "Троєщина" зафіксували спалах коронавірусної інфекції. Коронавірус виявили у 5 працівників речового ринку.

Пацієнти мають легкий перебіг інфекції та лікуються вдома під наглядом лікарів. Ринок продовжує працювати у звичному режимі.

Новини про коронавірус у світі 26 червня

У ВООЗ сумніваються в ефективності вакцини

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив сумнів, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину від коронавірусу. На його думку, якщо вакцину все ж розроблять, існує велика ймовірність того, що рік вона не буде доступна для використання.

Немає гарантій, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти COVID-19. Було б дуже складно з упевненістю сказати, що у нас буде вакцина,

– заявив глава ВООЗ.

Самоізоляція вплинула на збільшення кількості чоловіків з імпотенцією

Пандемія COVID-19 вплинула на значне збільшення числа чоловіків, які страждають від еректильної дисфункції.

Сплеск імпотенції експерти пов'язують зі стресом і зловживання алкоголем, які спостерігаються при жорсткій самоізоляції,

Цифровий сервіс надання медичних послуг Superdrug Online Doctor в Великобританії повідомив про збільшення попиту на засоби від імпотенції на 13% з травня цього року.

Виявили вплив пандемії на вживання наркотиків

В ООН повідомили, що кількість тих людей, що вживають наркотики, щорічно зростає. Нині наркотичні речовини приймають майже 300 мільйонів людей по всьому світу.

Зазначається, що через зростання рівня безробіття та інших факторів під час пандемії коронавірусу найбідніші верстви населення виявляться ще більш уразливими до вживання та виробництва наркотичних речовин, а також до наркоторгівлі.