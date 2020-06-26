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Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
На лінії вогню: історії життя медиків, які померли від коронавірусу в Україні
21 червня , 09:30 На лінії вогню: історії життя медиків, які померли від коронавірусу в Україні
Анастасія Манюхіна
Більшість українців вважають, що коронавірус створили штучно: опитування
13:14, сьогодні Більшість українців вважають, що коронавірус створили штучно: опитування
Новий антирекорд: в Україні понад тисяча хворих за добу, загалом 41 117 випадків COVID-19
08:43, сьогодні Новий антирекорд: в Україні понад тисяча хворих за добу, загалом 41 117 випадків COVID-19
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Новини про коронавірус 25 червня: скасування обсервації, більшість українців не хочуть щеплення
06:05, сьогодні Новини про коронавірус 25 червня: скасування обсервації, більшість українців не хочуть щеплення
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