COVID-19 в Одесі: кількість хворих невпинно збільшується
Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що ігнорування протиепідемічних заходів на відзначення Дня міста призведе до зростання захворюваності на коронавірус в Одесі.
Статистика поширення COVID-19 в Одесі
За минулу добу в Одесі наявність SARS-COV-2 підтвердили у 225 людей. Про це повідомляє Апарат РНБО України.
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На жаль, ще 5 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Водночас ще 7 людей одужали за добу.
Загалом від початку пандемії в Одесі підтвердили 8 038 випадків COVID-19, 118 осіб, на жаль, померли. Водночас 1 909 хворих одужали.
Прогноз МОЗ
Тепер Степанов прогнозує спалах захворювання на Одещині.
Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через буквально кілька днів, тижнів, побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області й у місті Одеса,
– резюмував глава МОЗ.
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Зауважимо, що МОЗ віднесло міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області до червоної зони. У помаранчевій зоні опинилися місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області. Натомість сама Одеса залишилася у жовтій зоні.
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