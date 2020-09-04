Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що ігнорування протиепідемічних заходів на відзначення Дня міста призведе до зростання захворюваності на коронавірус в Одесі.

Статистика поширення COVID-19 в Одесі

За минулу добу в Одесі наявність SARS-COV-2 підтвердили у 225 людей. Про це повідомляє Апарат РНБО України.

Важливо Жертви COVID-19 в Україні: за добу померла рекордна кількість людей

На жаль, ще 5 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Водночас ще 7 людей одужали за добу.

Загалом від початку пандемії в Одесі підтвердили 8 038 випадків COVID-19, 118 осіб, на жаль, померли. Водночас 1 909 хворих одужали.

Прогноз МОЗ

Після святкування Дня міста в Одесі очікується збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов. На Одещині заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих з коронавірусною хворобою, становить 66%.

Тепер Степанов прогнозує спалах захворювання на Одещині.

Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через буквально кілька днів, тижнів, побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області й у місті Одеса,

– резюмував глава МОЗ.

Цікаво Зони карантину знову оновили: що змінилось

Зауважимо, що МОЗ віднесло міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області до червоної зони. У помаранчевій зоні опинилися місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області. Натомість сама Одеса залишилася у жовтій зоні.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ