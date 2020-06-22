Італійські вчені вважають, що коронавірус може зникнути сам по собі до винаходу вакцини. Після мутацій він став не такий агресивний, як був раніше.

Про це заявив доктор з інфекційної лікарні Маттео Басетті з міста Сан-Мартіно, передає The Sunday Telegraph.

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За його словами, люди почали набагато менше заражатися та хворіють в легшій формі, ніж було раніше.

В березні й на початку квітня картина була абсолютно іншою. Люди поступали у відділення реанімації з дуже важким захворюванням. Проте минулого місяця все зовсім змінилося. Навіть літні пацієнти у віці 80-90 років, здатні сидіти в ліжках і дихають самостійно. Раніше ті ж пацієнти померли би протягом двох-трьох днів,

– сказав лікар.

Він порівнює захворювання, яке вражало людей в березні, з тигром, а те, яке циркулює нині – з диким котом. Басетті вважає, що вірус скоро вимре сам, адже випадки зараження дуже скоротилися.

Зазначимо, що з думкою лікаря не погоджується ВООЗ. В організації вважають, що коронавірус COVID-19 ще довго циркулюватиме у світі, а більшість країн перебувають на ранніх стадіях боротьби з пандемією.



Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу