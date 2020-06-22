Коронавірус може зникнути до винайдення вакцини
Італійські вчені вважають, що коронавірус може зникнути сам по собі до винаходу вакцини. Після мутацій він став не такий агресивний, як був раніше.
Про це заявив доктор з інфекційної лікарні Маттео Басетті з міста Сан-Мартіно, передає The Sunday Telegraph.
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За його словами, люди почали набагато менше заражатися та хворіють в легшій формі, ніж було раніше.
В березні й на початку квітня картина була абсолютно іншою. Люди поступали у відділення реанімації з дуже важким захворюванням. Проте минулого місяця все зовсім змінилося. Навіть літні пацієнти у віці 80-90 років, здатні сидіти в ліжках і дихають самостійно. Раніше ті ж пацієнти померли би протягом двох-трьох днів,
– сказав лікар.
Він порівнює захворювання, яке вражало людей в березні, з тигром, а те, яке циркулює нині – з диким котом. Басетті вважає, що вірус скоро вимре сам, адже випадки зараження дуже скоротилися.
Зазначимо, що з думкою лікаря не погоджується ВООЗ. В організації вважають, що коронавірус COVID-19 ще довго циркулюватиме у світі, а більшість країн перебувають на ранніх стадіях боротьби з пандемією.
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