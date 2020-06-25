Все більше "важких" пацієнтів: що відбувається у "коронагоспіталях" Львова

25 червня в Україні зареєстрували рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу – 994. Найбільше – на Львівщині. Яка ситуація у опорних медичних закладах регіону та чи готові тут до різкого збільшення кількості пацієнтів?

Ситуація у лікарнях області-лідера за кількістю хворих

Наразі найбільше хворих зафіксовано у Львівській області – 4 627 (за добу – 204 випадки). Так, регіон "перегнав" Чернівецьку область та Київ, які з початку пандемії утримували лідерство. Тут уже розширюють список медичних закладів, які прийматимуть хворих на COVID-19. Уже є відповідний наказ департаменту охорони здоров'я і рішення штабу ліквідації наслідків коронавірусної хвороби.

Сайт 24 каналу дізнався, чи вистачає у опорних лікарнях регіону ліжок та обладнання, чи готові там до можливого зростання кількості хворих та як змінився перебіг COVID-19 у порівнянні з минулими місяцями.

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Так, головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко нам розповів, що сьогодні у закладі перебуває 191 хворий (130 з підтвердженим діагнозом COVID-19, 61 особа з підозрою на захворювання). З них 76% – віком понад 50 років, 24% – від 18 до 50. Максимальна кількість ліжок у закладі – 210.

Тобто вільні місця є, хоч і мало. За словами лікаря, на вихідні планується виписка хворих. Також низка пацієнтів чекають на результати діагностики. Крім того, як зазначалося, до надання допомоги наразі залучили ще низку закладів як обласного підпорядкування, так і міські лікарні Львова.

На сьогодні якоїсь критичності не відчувається. Лікарня працює у штатному режимі, ми надаємо допомогу і хворим на COVID-19. Все так, як має бути,

– зазначив Сергій Федоренко.

Медичний заклад має 12 апаратів ШВЛ. Станом на 15:00 25 червня у відділенні інтенсивної терапії перебуває 6 хворих, безпосередньо на диханні з допомогою ШВЛ – 2 пацієнтів віком 66 і 72 роки. Вони – у важкому стані, є ускладнення основної хвороби (двобічної бронхопневмонії), також люди мають супутні захворювання, пов'язані з патологією серцево-судинної системи.

За словами головного лікаря, якщо дивитися на клінічні форми і тяжкість перебігу хвороби, то вони однозначно стали набагато важчими у порівнянні з тим, що спостерігали у березні та квітні. Фактично 90% усіх хворих має гострі бронхопневмонії та дихально-серцеву недостатність.



COVID-19 у пацієнтів зараз протікає важче, ніж у березні-квітні / Фото Getty Images

У 8-ій міській клінічній лікарні Львова ситуація є дещо складнішою – тут готувалися до прийому максимум 70 хворих на COVID-19, наразі ж таких пацієнтів – 82. Про це сайту 24 каналу розповів головний лікар закладу Василь Обаранець.



У лікарні почали приймати пацієнтів з COVID-19 з 8 квітня. Станом на сьогодні тут пролікувалося 579 осіб, з них 250 (тобто майже 50%) – з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Сьогодні вийшов наказ про надзвичайні ситуації і ми готуємо комплекс заходів, щоб мати змогу прийняти більше хворих. Готуємося до того. У наданні допомоги точно не відмовимо нікому,

– говорить головний лікар.

Як будуть розміщувати у закладі хворих, якщо їх буде ще більше – зараз вирішують.

Тут є 20 апаратів ШВЛ та троє пацієнтів, які до них підключені. В цілому ж хворі, які поступають, потребують інтенсивного лікування і забезпечення киснем у комплексі.

І зараз, за словами лікаря, справді витрачають значно більше кисню, ніж зазвичай. Наприклад, якщо раніше в хірургічному стаціонарі заправляли рідким киснем три кріоциліндри раз на два тижні, то останнім часом це роблять щодня. Лише за останній тиждень пацієнтів з важким перебігом COVID-19 стало більше. Це – хворі, обтяжені серцево-судинними й неврологічними хворобами. Також лікар зазначає, що неймовірно обтяжуючим фактором для COVID-19 є ожиріння.

Якщо в середньому у квітні тут лікувалося 20-30 осіб, у травні – 50-60, то у червні – по 80.



У лікарні наразі більше хворих на COVID-19, ніж тут готувалися прийняти / Фото Getty Images

У Львівській області, зокрема у місті Стрий, ситуація подібна. Проте тут заспокоюють: розглядають різні варіанти розвитку подій і відповідні плани для цього підготовлені. Так, директор Стрийської центральної міської лікарні Осип Бегей зазначає: сьогодні у закладі перебувають 65 пацієнтів (розрахований він на 85-90 госпіталізованих).

Приблизно 35% з них – важкі пневмонії, 9 осіб перебувають у палаті інтенсивної терапії реанімації. Апаратів ШВЛ тут є 8, станом на сьогодні всі вони вільні.

Щодня до закладу надходить в середньому 6-7 осіб. Останні два тижні буває і 10-12 нових пацієнтів на день. І, здебільшого, вони також є більш "важкими", ніж раніше.

Якщо буде така ситуація, що всі апарати чи ліжка будуть зайняті – будемо перенаправляти на інші лікарні. У області існує цей план, він буде задіяний за потреби. До такої ситуації ми готові,

– розповів Осип Бегей.

Крім того, у регіоні ще є Стрийська центральна районна лікарня зі своїм реанімаційним відділенням, тому, за потреби, тут можуть залучити і цей заклад.

З позитивного: результати тестів на COVID-19 стали отримувати набагато швидше. Так, дані ІФА-досліджень зараз надходять у день, коли їх і роблять (проводить лабораторія закладу), ПЛР-тестів – на третій день.

Чому кількість хворих на COVID-19 зростає і чи варто посилювати карантин?

Епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська у коментарі сайту 24 каналу зазначила, що ситуація зі зростанням кількості хворих передбачувана: було зрозуміло, що, з пом’якшенням обмежувальних заходів, це число певною мірою зростатиме.

Можна розглядати декілька причин:

По-перше, схоже, не всі це зрозуміли, що карантин повністю не знятий – обмеження лише пом'якшили. Це стосується як власників закладів, яким уже дозволили працювати – вони не завжди дотримуються написаних для них тимчасових правил, так і їх відвідувачів. Люди не дотримуються трьох необхідних і простих умов: дистанція, носіння масок, гігієна рук.

– обмеження лише пом'якшили. Це стосується як власників закладів, яким уже дозволили працювати – вони не завжди дотримуються написаних для них тимчасових правил, так і їх відвідувачів. Люди не дотримуються По-друге, зараз значно збільшилася кількість тестувань для певних категорій. Чим більше тестуємо, тим більше підтверджуємо позитивних результатів.

Як зазначила епідеміологиня, наразі не виключено, що в певних регіонах карантин можуть знову посилити. Однак, у кожному населеному пункті ситуація розглядається окремо, оскільки часто в цілому по області вона є неоднорідною і змінюється досить динамічно. Наприклад, у Львівській переважна більшість підтверджених хворих – безпосередньо у місті Львові.

Поки що загрози того, що буде не вистачати ліжок, на думку експертки, немає. Оскільки, по-перше, один із показників переходу на більш м'які протиепідемічні заходи у конкретному регіоні є кількість вільних ліжок. Крім того, подекуди уже залучають до прийому хворих ті заклади, які були зарезервовані для другої хвилі – якщо кількість пацієнтів зростатиме і надалі, то буде куди їх госпіталізувати.

Вірус – до кінця не вивчений. Він продовжує циркулювати активно в усьому світі і вчені слідкують за цією ситуацією. Можуть бути зміни як в одну, так і в іншу сторону,

– додала експерка.

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