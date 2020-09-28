28 вересня стало відомо про 328 нових захворювань на COVID-19 у Києві, 43 людини госпіталізували. Загалом у столиці зафіксовано 22 143 випадки, що є рекордом серед усіх регіонів країни.

Очільник Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан розповів сайту 24 каналу, яка ситуація у коронагоспіталях столиці, чи йдеться уже про напрацювання колективного імунітету та чи очікувати повного закриття.

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Ситуація з ліжками у госпіталях

У Києві сьогодні функціонує 2200 ліжкомісць для інфекційних хворих. На майбутнє розраховують ще на 900 додаткових місць – для повного завантаження. Станом на сьогодні завантажені 56% з усіх наявних ліжок. Проте у подальшому очікують на зростання захворюваності.

Збільшилася кількість випадків COVID-19 серед дітей: 40% з усіх, зафіксованих за весь період епідемії, починаючи з березня, припадають на вересень. Фахівці це пов'язують з початком навчального року.



За прогнозами, кількість хворих у столиці зростатиме / Фото Getty Images

Уже з наступного тижня очікують на зростання захворюваності серед студентів, оскільки більшість ВНЗ уже розпочинають навчання. За словами експерта, це – нормальне явище, тому що цей прошарок населення хворіє, в основному, безсимптомно – 80%. 20% – з незначними ознаками захворювання. І лише 4% підпадають під стаціонарне лікування.

Чи можна уже говорити про колективний імунітет?

Першочергове завдання в усьому світі: до випуску вакцини сформувати правильно, без ушкодження груп ризику, колективний імунітет. Для цього необхідно, щоб з даним збудником зустрілися молодь, діти, а також – молоді люди до 35 років, які є активними переносниками цього захворювання, але не хворіють. Якщо це станеться найшвидше, буде зменшена агресивність епідемії і зростання захворюваності.

За даними досліджень по Києву, уже перехворіли від 6 до 10% населення міста. В середньому – 8%. Зменшення зростання захворюваності буде, якщо ми досягнемо цифри 60%. За найбільш позитивними прогнозами, це може статися у квітні наступного року.

В середньому ж, по всіх регіонах, кількість людей, які зустрілися зі збудником COVID-19 – у 10 разів більша, ніж фіксується в офіційних мережах. Наприклад, у Києві понад 20 тисяч захворіло офіційно, а зустрілися з даним збудником – понад 200 тисяч.

До кінця осені ситуація погіршиться

Експерт зазначає: дійсно, потрібно очікувати на погіршення ситуації з грипом, ГРВІ і, зокрема, коронавірусною інфекцією. Однак гострі респіраторні вірусні інфекції – це природне явище, яке виникає кожного сезону.

І, щоб знову не потрапити під жорсткий карантин, необхідно розгорнути стільки ліжок, зокрема реанімаційних, підготувати стільки лікарів-інфекціоністів, які впораються з тією групою ризику, яка потрапить до лікарень.

У середньому по Києву, за розрахунками, щоденно виявлятимуть від 400 до 500 хворих. З них 70-80 осіб будуть потребувати госпіталізації. Саме з таких показників наразі розраховується ліжкофонд по Києву.

Чи "закриють" столицю знову?

За словами Олега Рубана, у Києві очікувати локдауна не варто – тут вживають усіх необхідних заходів з метою попередження спалаху.

Йдеться, передусім, про підготовку ліжкофонду, роботу з групами ризику і дотримання карантинних заходів, зокрема у організованих колективах, гуртожитках, дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах – там, де важко правильно дотримуватися протиепідемічних заходів.

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