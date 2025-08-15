МОЗ підтвердило циркуляцію двох нових варіанти коронавірусу: як їх відрізнити
- В Україні зафіксовано нові субваріанти штаму Омікрон – Nimbus (NB.1.8.1) та Stratus (XFG), з характерними симптомами, такими як сильний біль у горлі для Nimbus та хриплий голос для Stratus.
- Обидва субваріанти не вважаються небезпечнішими за попередні, але внесені ВООЗ до переліку для посиленого моніторингу через швидке поширення; вакцинація омікрон-специфічною вакциною в Україні залишається ефективною.
В Україні зафіксували нові мутації штаму Омікрон – субваріанти Nimbus (NB.1.8.1) і Stratus (XFG), які нині домінують у світі.
Що відомо про нові варіанти коронавірусу?
Про циркуляцію нових вірусів, симптоми та перебіг захворювання, повідомили у Міністрестві охорони здоров'я, передає 24 Канал.
Де виявили та які симптоми?
Перший випадок Nimbus підтвердили у серпні на Вінниччині, Stratus – у 38 випадках по країні.
Важливо! Характерними симптомами для Nimbus є сильний біль у горлі, для Stratus – хриплий голос. Інші симптоми збігаються з попередніми варіантами COVID-19. Передусім, це – нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку.
Чи важчикй перебіг?
За даними моніторингу, обидва субваріанти не є небезпечнішими за попередні. Водночас обидва внесені ВООЗ до переліку таких, що потребують посиленого моніторингу, адже швидко поширюються та можуть спричинити тяжкий перебіг у людей з ослабленим імунітетом.
Чи ефективна вакцинація?
В Україні застосовують омікрон-специфічну вакцину, яка захищає і від цих субваріантів. МОЗ рекомендує щосезонно щеплюватися людям з груп ризику, зокрема, літнім, вагітним, пацієнтам з хронічними хворобами та професіям з високим ризиком зараження. Ревакцинацію радять робити кожні 6 – 12 місяців.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.