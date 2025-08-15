В Україні зафіксували нові мутації штаму Омікрон – субваріанти Nimbus (NB.1.8.1) і Stratus (XFG), які нині домінують у світі.

Що відомо про нові варіанти коронавірусу?

Про циркуляцію нових вірусів, симптоми та перебіг захворювання, повідомили у Міністрестві охорони здоров'я, передає 24 Канал.

Де виявили та які симптоми?

Перший випадок Nimbus підтвердили у серпні на Вінниччині, Stratus – у 38 випадках по країні.

Важливо! Характерними симптомами для Nimbus є сильний біль у горлі, для Stratus – хриплий голос. Інші симптоми збігаються з попередніми варіантами COVID-19. Передусім, це – нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку.

Чи важчикй перебіг?

За даними моніторингу, обидва субваріанти не є небезпечнішими за попередні. Водночас обидва внесені ВООЗ до переліку таких, що потребують посиленого моніторингу, адже швидко поширюються та можуть спричинити тяжкий перебіг у людей з ослабленим імунітетом.

Чи ефективна вакцинація?

В Україні застосовують омікрон-специфічну вакцину, яка захищає і від цих субваріантів. МОЗ рекомендує щосезонно щеплюватися людям з груп ризику, зокрема, літнім, вагітним, пацієнтам з хронічними хворобами та професіям з високим ризиком зараження. Ревакцинацію радять робити кожні 6 – 12 місяців.