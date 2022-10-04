Через коронавірус у людей змінюється особистість

Попри давню гіпотезу про те, що риси особистості відносно несприйнятливі до впливу навколишнього середовища, згідно з новим дослідженням, пандемія COVID-19 могла змінити особистість людей, особливо в молодих.

Нове дослідження впливу пандемії

У новому дослідженні вчені використовували лонгітюдні оцінки особистості 7109 людей, які брали участь в онлайн-дослідженні Understanding America Study.

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Вони порівняли п'ятифакторну модель рис особистості – невротизм, екстраверсію, відкритість, доброту і сумлінність до пандемії та тепер. Під час першої фази пандемії (з березня по грудень 2020 року) особистості були відносно стабільні, лише з невеликим зниженням нейротизму порівняно з часами перед пандемією.

Як коронавірус вплинув на особистість людей

Зниження нейротизму не фіксувалося до другої половини пандемії (2021 – 2022), натомість знизились екстраверсія відкритість, доброта та сумлінність.

Зміни становили приблизно одну десяту стандартного відхилення, що еквівалентно приблизно одному десятиріччю нормальної зміни особистості. Молоді люди продемонстрували найбільші зміни, а найстарша група дорослих не мала значних змін у рисах. На думку вчених, особистість молодших людей зазвичай більш вразлива, і пандемія також могла мати більш негативний вплив саме на цю вікову групу.

Дослідники продовжуватимуть спостерігати за цими людьми, щоб побачити, чи є зміни особистості тимчасовими, чи постійними.