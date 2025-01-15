У цьому дослідженні, проведеному в Японії, взяли участь 8766 осіб старше 65 років. Вчені порівняли дані про кількість випитого зеленого чаю з результатами МРТ-сканування, які оцінювали об’єм мозку та стан білої речовини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science of Food.

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Зелений чай захищає мозок

Отримані результати показали, що у тих, хто споживав три чашки (по 200 мл) зеленого чаю на день, обсяг пошкоджень білої речовини був на 3% нижчий у порівнянні з тими, хто пив всього одну чашку. Вживання 7 – 8 чашок на день знижувало пошкодження вже на 6%.

Зниження пошкоджень навіть на 3 – 6% може суттєво поліпшити якість життя людей похилого віку і знизили ймовірність серйозних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або деменція.

Крім того, дослідження виявило, що люди похилого віку без ознак деменції, які вживають більше зеленого чаю, мають менше пошкоджень білої речовини мозку.

Простий спосіб профілактики деменції

При цьому аналогічний зв'язок не був помічений у любителів кави. Вчені зазначили, що зелений чай не впливав на об'єм гіпокампа, який відповідає за когнітивні функції та пам'ять, і його дія була менш ефективною для людей з депресією або схильністю до хвороби Альцгеймера.

Зелений чай містить менше кофеїну порівняно з кавою, що робить його більш корисним для підтримки нормального артеріального тиску, зазначають дослідники.

Попередні роботи продемонстрували, що зелений чай сприяє контролю ваги, бореться з раковими клітинами і містить антиоксиданти, такі як катехіни, які допомагають захищати мозок.