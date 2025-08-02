Свіжий виноград – справжнє джерело поживних речовин, яке цілком заслуговує на звання суперфуду. Вчені дійшли до висновку, що користь цього плоду часто недооцінюють.

Хоч термін "суперфуд" офіційно не закріплений і не має чітких критеріїв, зазвичай ним називають продукти, багаті на корисні рослинні компоненти, пише 24 Канал з посилання на Journal of Agriculture and Food Chemistry.

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До цього переліку вже входять ягоди, зелень, горіхи, оливкова олія та бобові, які традиційно є частиною середземноморського раціону. Втім, виноград, попри свою доступність і популярність, рідко потрапляє до списків найкорисніших продуктів.

Які є корисні властивості винограду

Тим часом виноград містить понад 1600 різних сполук, серед яких особливо виділяються антиоксиданти та інші поліфеноли – флавоноїди, антоціанідини, катехіни, фенольні кислоти, ресвератрол. Саме поліфеноли надають винограду унікальних властивостей: вони захищають клітини організму від ушкоджень, сповільнюють процеси старіння та підтримують здоров’я на клітинному рівні.

Наукова база щодо винограду постійно розширюється: вже понад 60 серйозних досліджень підтверджують його сприятливий вплив на здоров’я людини. Регулярне вживання винограду допомагає підтримувати нормальну роботу серця і судин, покращує стан мозку, шкіри, кишківника та інших органів.

Вчені зазначають, що виноград сприяє розслабленню кровоносних судин, покращує кровообіг, нормалізує рівень холестерину та навіть підвищує стійкість шкіри до ультрафіолету, зменшуючи ризик пошкодження ДНК.

Крім того, виноград сприяє формуванню різноманітного мікробіома кишківника і впливає на експресію генів. Деякі публікації відзначають зв’язок між вживанням винограду і зниженням ймовірності розвитку хронічних захворювань, зокрема діабету 2 типу та деяких видів раку.

Окрім усього іншого, виноград – джерело вітамінів C і K, а також калію, що робить його чудовим продуктом для зміцнення імунітету та підтримки водного балансу.