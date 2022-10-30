Чи справді чай з м'яти може бути корисним
Джерело:MedicineNet
Основний компонент перцевої м'яти – ментол. Експерти вважають його безпечною речовиною, але при вживанні у великих кількостях він може спричинити негативні наслідки.
Доза 50 – 150 мг/кг ментолу є смертельною для людини. Але в чаї з м'ятою вміст ментолу невеликий, тому він вважається безпечним продуктом і 3 – 5 чашок на день не зашкодять.
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Користь м'яти
Основний активний компонент олії перцевої м'яти – ментол і кілька інших летких олій. Олія перцевої м'яти розслаблює гладку мускулатуру шлунково-кишкового тракту, зменшує прояви синдрому подразненого кишечника, наприклад, болю і здуття живота. А ще може допомогти при головному болі напруги. Також м'ята знижує стрес та освіжає дихання.
Коли м'ята може нашкодити
Але у великих дозах олія перцевої м'яти може бути токсичною і навіть смертельною, оскільки викликає порушення роботи нирок і, за деякими даними, печінки. Вона також може мати жовчогінну дію, тому протипоказано людям із жовчнокам'яною хворобою.
Тим, у кого є гастроезофагеальний рефлюкс, приймати олія м'яти також небажано, оскільки воно може послабити нижній сфінктер стравоходу та симптоми загостряться.
Також є дані, що надмірна кількість ментолу викликає збудження, запаморочення, порушення координації, галюцинації, судоми та кому. Специфічної протиотрути не існує, тому цей стан дуже небезпечний.
Також можливий вплив на швидкість виведення з організму деяких ліків, наприклад, тих, що розщеплюються печінкою, – диклофенаку, амітриптиліну, лозартану та інших. Приймати олію перцевої м'яти з ними не рекомендується.