Чи справді чай з м'яти може бути корисним

Основний компонент перцевої м'яти – ментол. Експерти вважають його безпечною речовиною, але при вживанні у великих кількостях він може спричинити негативні наслідки.

Доза 50 – 150 мг/кг ментолу є смертельною для людини. Але в чаї з м'ятою вміст ментолу невеликий, тому він вважається безпечним продуктом і 3 – 5 чашок на день не зашкодять.

Також на тему: Як визначити алкоголізм у людини

Користь м'яти

Основний активний компонент олії перцевої м'яти – ментол і кілька інших летких олій. Олія перцевої м'яти розслаблює гладку мускулатуру шлунково-кишкового тракту, зменшує прояви синдрому подразненого кишечника, наприклад, болю і здуття живота. А ще може допомогти при головному болі напруги. Також м'ята знижує стрес та освіжає дихання.

Коли м'ята може нашкодити

Але у великих дозах олія перцевої м'яти може бути токсичною і навіть смертельною, оскільки викликає порушення роботи нирок і, за деякими даними, печінки. Вона також може мати жовчогінну дію, тому протипоказано людям із жовчнокам'яною хворобою.

Тим, у кого є гастроезофагеальний рефлюкс, приймати олія м'яти також небажано, оскільки воно може послабити нижній сфінктер стравоходу та симптоми загостряться.