У 10 разів більше мінералів: неочевидний, доступний суперфуд для здоров'я
- Морські водорості багаті на мінерали, вітаміни, поліфеноли, омега-3 та антиоксиданти, які підтримують здоров'я серця, знижують ризик раку та покращують мікробіом кишківника.
- Варто бути обережними з вживанням водоростей через можливі ризики, такі як надлишок йоду, важкі метали та вплив на ефективність ліків для розрідження крові.
Морські водорості є справжнім трендом у здоровому харчуванні. Вони багаті на мінерали, вітаміни та інші корисні речовини.
Лікарка-дієтологиня Джулія Зумпано з Cleveland Clinic пояснила, чому варто додати їх у раціон і які можуть бути ризики, інформує 24 Канал.
Що таке морські водорості?
Це різні морські рослини: ламінарія (морська капуста), спіруліна, морський мох, норі, яке часто використовують у суші. Існує понад 145 їстівних видів, проте вживати можна далеко не всі. Їх їдять свіжими, сушеними, вареними або у вигляді добавок.
Чому корисні для здоров'я водорості?
- Захищають від хвороб
Водорості містять поліфеноли, омега-3 та антиоксиданти, які зменшують шкоду від вільних радикалів. Це може знизити ризик раку, аутоімунних захворювань і хвороби Альцгеймера.
- Підтримують роботу серця
Дослідження в Японії показали, що регулярне вживання водоростей разом із рибою та овочами допомагає зменшити ризик серцевих хвороб.
- Сприяють відновленню тканин
У водоростях є всі необхідні амінокислоти, але щоб отримати достатню кількість білка, їх потрібно їсти багато.
- Покращують мікробіом кишківника
Завдяки клітковині та полісахаридам водорості діють як пребіотик, живлять корисні бактерії й допомагають довше відчувати ситість.
- Багаті на мінерали та вітаміни
У 10 разів більше мінералів, ніж у багатьох овочах. Це джерело кальцію, йоду, заліза, цинку та вітамінів B12, C, E і K.
Коли варто бути обережним?
Попри користь, морські водорості можуть мати й негативний вплив:
- надлишок може викликати діарею (особливо у людей із синдромом подразненого кишківника);
- бурі водорості містять багато йоду – його перевищення шкодить щитоподібній залозі та може спричинити гіпотиреоз;
- водорості вбирають важкі метали з води (миш'як, кадмій, свинець, ртуть);
- вітамін K у складі може знижувати ефективність ліків для розрідження крові.
Тож, у помірних кількостях морські водорості – цінне доповнення до раціону. Але важливо стежити за кількістю та враховувати індивідуальні особливості здоров'я.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.