Лікарка-дієтологиня Джулія Зумпано з Cleveland Clinic пояснила, чому варто додати їх у раціон і які можуть бути ризики, інформує 24 Канал.

Дивіться також Чи варто їсти авокадо щодня: головні плюси для здоров'я

Що таке морські водорості?

Це різні морські рослини: ламінарія (морська капуста), спіруліна, морський мох, норі, яке часто використовують у суші. Існує понад 145 їстівних видів, проте вживати можна далеко не всі. Їх їдять свіжими, сушеними, вареними або у вигляді добавок.

Чому корисні для здоров'я водорості?

Захищають від хвороб

Водорості містять поліфеноли, омега-3 та антиоксиданти, які зменшують шкоду від вільних радикалів. Це може знизити ризик раку, аутоімунних захворювань і хвороби Альцгеймера.

Підтримують роботу серця

Дослідження в Японії показали, що регулярне вживання водоростей разом із рибою та овочами допомагає зменшити ризик серцевих хвороб.

Сприяють відновленню тканин

У водоростях є всі необхідні амінокислоти, але щоб отримати достатню кількість білка, їх потрібно їсти багато.

Покращують мікробіом кишківника

Завдяки клітковині та полісахаридам водорості діють як пребіотик, живлять корисні бактерії й допомагають довше відчувати ситість.

Багаті на мінерали та вітаміни

У 10 разів більше мінералів, ніж у багатьох овочах. Це джерело кальцію, йоду, заліза, цинку та вітамінів B12, C, E і K.

Коли варто бути обережним?

Попри користь, морські водорості можуть мати й негативний вплив:

надлишок може викликати діарею (особливо у людей із синдромом подразненого кишківника);

бурі водорості містять багато йоду – його перевищення шкодить щитоподібній залозі та може спричинити гіпотиреоз;

водорості вбирають важкі метали з води (миш'як, кадмій, свинець, ртуть);

вітамін K у складі може знижувати ефективність ліків для розрідження крові.

Тож, у помірних кількостях морські водорості – цінне доповнення до раціону. Але важливо стежити за кількістю та враховувати індивідуальні особливості здоров'я.