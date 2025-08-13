Нещодавній масштабний огляд, опублікований у European Journal of Clinical Nutrition, вивчив понад 280 взаємозв'язків між різними видами молочної продукції та показниками здоров'я. У вибірку увійшли дослідження щодо молока, сиру, йогурту та ферментованих продуктів (наприклад, кефіру), передає 24 Канал.
Дивіться також Продукти для довголіття: що обов'язково додати в раціон після 50-ти
Що виявило дослідження?
Загальне споживання молочних продуктів найчастіше асоціювалося зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, ожиріння та деяких видів раку (сечового міхура, молочної залози, товстої кишки). Підвищений ризик виявили лише для окремих видів раку, зокрема печінки, яєчників і простати.
Які молочні продукти корисні?
Молоко у частині досліджень знижувало ризик колоректального та раку сечового міхура, але в більшості робіт суттєвого ефекту не зафіксовано.
Сир у деяких випадках позитивно впливав на серце та зменшував ризик окремих онкозахворювань, хоча для раку простати спостерігався протилежний зв’язок.
Йогурт показав стабільну користь — зниження ризику серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та деяких видів раку; жодного негативного ефекту не виявлено.
Ферментовані молочні продукти (кефір, йогурт тощо) виявились найкориснішими: всі 13 досліджень у цій категорії фіксували зниження ризику серйозних захворювань, включно з інсультами.
Зауважте. Вміст жиру в молочних продуктах, за результатами аналізу, зазвичай не впливає на загальний ризик захворювань: і цільні, і знежирені варіанти мали позитивний вплив на серце.
Що кажуть учені?
Включення йогурту та ферментованих молочних продуктів у щоденний раціон може підтримувати серцево-судинне здоров'я, зменшувати ризик діабету 2 типу та деяких видів раку. Максимальної користі можна досягти, поєднуючи їх з овочами, фруктами, горіхами та цільнозерновими продуктами.