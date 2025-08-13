Нещодавній масштабний огляд, опублікований у European Journal of Clinical Nutrition, вивчив понад 280 взаємозв'язків між різними видами молочної продукції та показниками здоров'я. У вибірку увійшли дослідження щодо молока, сиру, йогурту та ферментованих продуктів (наприклад, кефіру), передає 24 Канал.

Дивіться також Продукти для довголіття: що обов'язково додати в раціон після 50-ти

Що виявило дослідження?

Загальне споживання молочних продуктів найчастіше асоціювалося зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, ожиріння та деяких видів раку (сечового міхура, молочної залози, товстої кишки). Підвищений ризик виявили лише для окремих видів раку, зокрема печінки, яєчників і простати.

Які молочні продукти корисні?

Молоко у частині досліджень знижувало ризик колоректального та раку сечового міхура, але в більшості робіт суттєвого ефекту не зафіксовано.

Сир у деяких випадках позитивно впливав на серце та зменшував ризик окремих онкозахворювань, хоча для раку простати спостерігався протилежний зв’язок.

Йогурт показав стабільну користь — зниження ризику серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та деяких видів раку; жодного негативного ефекту не виявлено.

Ферментовані молочні продукти (кефір, йогурт тощо) виявились найкориснішими: всі 13 досліджень у цій категорії фіксували зниження ризику серйозних захворювань, включно з інсультами.

Зауважте. Вміст жиру в молочних продуктах, за результатами аналізу, зазвичай не впливає на загальний ризик захворювань: і цільні, і знежирені варіанти мали позитивний вплив на серце.

Що кажуть учені?

Включення йогурту та ферментованих молочних продуктів у щоденний раціон може підтримувати серцево-судинне здоров'я, зменшувати ризик діабету 2 типу та деяких видів раку. Максимальної користі можна досягти, поєднуючи їх з овочами, фруктами, горіхами та цільнозерновими продуктами.