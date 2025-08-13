Кавун є одним із найпопулярніших літніх фруктів і не дарма! Він не лише чудово втамовує спрагу, а й допомагає підтримувати здоров'я серця, шкіри, та сприяє стрункості.

Чим корисний кавун?

Більше про переваги споживання кавуна розповідає 24 Канал з посиланням на marthastewart.com. Зокрема, дієтологиня Міка Сіва зауважила першу очевидну перевагу: кавун – ідеальний продукт для боротьби з літнім зневодненням, адже складається на 92% з води.

Дивіться також Продукти для довголіття: що обов'язково додати в раціон після 50-ти

Разом із рідиною він забезпечує організм важливими мінералами, як от калієм, фосфором та магнієм, які підтримують водно-сольовий баланс і роботу м'язів.

Кавун дає відчуття ситості?

За словами дієтологині Сьюзен Грілі, вода у складі кавуна не лише підтримує гідратацію, а й дає відчуття ситості, що робить фрукт відмінним помічником у контролі ваги. В одній чашці нарізаного кавуна всього 46 калорій, але багато вітаміну А і С, які діють як антиоксиданти, підтримують імунітет та сприяють здоров’ю шкіри.

Користь кавуна для серця?

Кавун багатий на L-цитрулін – амінокислоту, що допомагає регулювати тонус судин і покращує кровообіг. Найбільше цієї речовини міститься у білій частині кірки. Також фрукт є джерелом лікопіну – антиоксиданту, якого в кавуні приблизно на 40% більше, ніж у червоних помідорах.

Довідково. Лікопін допомагає знижувати артеріальний тиск, покращувати рівень холестерину та може зменшувати ризик розвитку деяких видів раку.

Як правильно їсти кавун?

Хоча кавуновий сік зберігає корисні амінокислоти та антиоксиданти, він містить менше клітковини і є солодшим за свіжу м'якоть. Тому дієтологи радять їсти фрукт у натуральному вигляді, відкушуючи шматочок за шматочком. Їстівними є навіть шкірка та насіння.