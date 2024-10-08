Кава чи матча: що корисніше та який напій обрати

Популярність матчі продовжує зростати. Навіть точаться суперечки щодо того, чи корисніша вона за каву. У матчі теж високий рівень кофеїну, проте є важливі відмінності.

І матча, і кава, корисні для здоров'я у помірній кількості. Однак вони також мають протипоказання, повідомляє Health.

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Порівняння кави та матчі

Кофеїн:

Вміст кофеїну в матчі становить 18,9 – 44,4 міліграма кофеїну на грам, а у каві – 10 – 12 міліграмів.

Попри те, що у матчі більше кофеїну на грам, його часто готують із використанням 2 грамів, тому вміст кофеїну становить близько 38 – 89 міліграмів на порцію.

Тим часом одна чашка кави часто забезпечує 80 – 100 міліграмів кофеїну.

Інші властивості

Попри схожий рівень кофеїну, матча не має такого ж збуджувального ефекту, як кава. Дослідники вважають що це пов'язано з вмістом теаніну – амінокислоти, яка міститься в зеленому чаї. Було показано, що теанін знижує стрес і може протидіяти знервованості, яку може викликати кофеїн.

Разом з тим, матча та кава мають багато схожих переваг. Вони багаті на поліфеноли, але в кожному з них більше різних типів цих антиоксидантів. Основний тип поліфенолів у матчі – катехіни, а в каві – хлорогенова кислота.

Завдяки цим антиоксидантам обидва напої можуть допомогти запобігти раку, діабету та запаленню. Вони допомагають нейтралізувати шкідливі вільні радикали, що викликають окислювальний стрес, який пов'язаний із кількома хронічними захворюваннями.

Крім цього, дослідження показують користь цих напоїв на когнітивні функції, але трохи по-різному.

Оскільки матча містить як теанін, так і кофеїн, вона може підвищити продуктивність краще, ніж кава. Крім того, теанін у матчі має антистресову дію, що може запобігти нервозності або занепокоєнню, які деякі люди відчувають від кави.

Однак було доведено, що кава більш ефективна у полегшенні симптомів депресії, а високий вміст кофеїну в ній може краще боротися зі втомою.

Тож обидва ці напої по-своєму корисні. Однак зважайте – і кава, і матча можуть викликати симптоми кислотного рефлюксу через вміст кофеїну та високу кислотність.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.