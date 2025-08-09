У чому суть дослідження?

Та, як застерегли самі дослідники, це зовсім не означає, що шоколад – ліки для серця, передає 24 Канал. У дослідженні взяли участь 72 людини віком 40 – 55 років із діагностованим метаболічним синдромом – станом, який підвищує ризик хвороб серця.

Упродовж 12 тижнів частина учасників щодня отримувала 450 міліграмів теоброміну, а інша – плацебо. Усі дотримувалися низькокалорійної дієти, а також не споживали какао та кофеїну, щоб не спотворити результати.

Який ефект?

У тих, хто приймав теобромін, рівень ЛПВЩ підвищився в середньому на 0,34 мг/дл, тоді як у групі плацебо він навіть знизився.

Найбільший приріст зафіксували в частці ЛПВЩ2 – це фракція "доброго" холестерину, яка вважається найкориснішою для судин.

Також теобромін активував ген PPAR-альфа, що сприяє розщепленню жирів. Водночас на інші ключові гени, зокрема Sirt1, речовина не подіяла.

Що це означає?

Попри позитивну динаміку, експерти підкреслили, що зміни надто малі, щоби говорити про помітний вплив на здоров'я серця. До того ж, доза теоброміну в дослідженні відповідає 60–90 грамів темного шоколаду на день, а це вже перебір, особливо якщо врахувати вміст цукру.

Проте какао все ж містить корисні сполуки, зокрема флаваноли, які вже добре відомі завдяки своєму впливу на тиск, холестерин і рівень глюкози. Теобромін може бути ще одним елементом у цьому корисному "какао-коктейлі", хоч і не таким потужним.