У нещодавно опублікованій в журналі Frontiers in Nutrition роботі китайські вчені підійшли до питання значно масштабніше, пише 24 Канал.

Також на тему Сніданок раніше – кілограми повільніше: як режим харчування впливає на схильність до ожиріння

Нове дослідження чаю

Для аналізу вони використали дані з найбільшої бази British UK Biobank: у вибірку увійшли 195 361 особа віком від 37 до 73 років. Особливу увагу приділили звичкам щодо споживання чаю та додавання підсолоджувачів. Інформацію збирали під час опитувань у 2009 – 2012 роках.

Усіх учасників розділили на чотири групи: ті, хто не п’є чай; ті, хто вживає його без цукру; ті, хто надає перевагу цукру; і ті, хто обирає штучні замінники цукру. Важливо – до груп не потрапляли люди, які комбінували різні види добавок. Більшість любителів чаю пили його без додатків (81,6%), цукор регулярно додавали лише 12,2% учасників, на штучні підсолоджувачі припадало 6,2%.

Чай покращує здоровʼя

Середній період спостережень становив 13,6 року. За цей час було зареєстровано 11 718 випадків смерті, з яких 6415 спричинені раком, а 2202 – серцево-судинними захворюваннями. Дослідники ретельно проаналізували зв’язки між різними звичками та смертністю, враховуючи супутні життєві фактори.

Результати виявилися однозначними: споживання несолодкого чаю безпосередньо пов’язане зі зниженням загального ризику смерті. Особливо виражений цей ефект у тих, хто пив від 3,5 до 4,5 чашок чаю на день – у них імовірність передчасної смерті виявилася на 20% нижчою, ніж у тих, хто не пив чай зовсім.

Окрім того, у цій групі спостерігалося зниження ризику смерті від раку на 14% і від серцево-судинних захворювань – на 27%. Примітно, що позитивний ефект загалом спостерігався у фізично активних людей, тих, хто не хворіє на діабет, і представників білої етнічної групи.

Цукор у чаї все псує

Що ж до солодкого чаю або напоїв зі штучними підсолоджувачами, позитивних результатів виявлено не було. Статистично значущих відмінностей щодо ризику смерті, онкології чи серцево-судинних захворювань фахівці не зафіксували – ні при помірному, ні при високому споживанні.

Автори дослідження підсумовують: додавання цукру або штучних підсолоджувачів суттєво знижує або повністю нівелює захисну дію чаю. Для максимальної користі здоров’ю вони радять вживати улюблений напій без будь-яких добавок – особливо якщо ви прагнете знизити ризик розвитку серйозних захворювань.