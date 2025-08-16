Чи варто їсти авокадо щодня: головні плюси для здоров'я
- Дослідження показало, що щоденне вживання авокадо покращує якість і тривалість сну.
- Авокадо містить магній, калій, мононенасичені жири і клітковину, що сприяє здоров'ю серця і зниженню рівня "поганого" холестерину.
Авокадо давно вважають суперфудом, однак не всі знають, у чому саме полягає його користь. Регулярне вживання цього фрукта може позитивно впливати не лише на серцево-судинне здоров’я, а й на якість сну.
Що показало нове дослідження?
У 6-місячному дослідженні за участі 969 дорослих із абдомінальним ожирінням одна група їла авокадо щодня, інша – не більше двох на місяць. Результати показали, що у тих, хто вживав фрукт щодня, покращився сон за тривалістю та якістю, передає 24 Канал.
Дивіться також Яка їжа може одразу впливати на мозок і підвищувати ризик інсульту
Лікар Джон Сайто з Американської академії медицини сну пояснив, що авокадо не є снодійним, проте містить магній, калій і корисні жири, які сприяють нормалізації циркадного ритму.
Яка користь авокадо?
Крім того, авокадо є джерелом мононенасичених жирів і клітковини. Заміна ним насичених жирів допомагає знизити ризик серцевих хвороб, а розчинна клітковина сприяє зменшенню рівня "поганого" холестерину. Один фрукт містить близько 10 грамів клітковини, яка є необхідна нашому організму.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.