Авокадо давно вважають суперфудом, однак не всі знають, у чому саме полягає його користь. Регулярне вживання цього фрукта може позитивно впливати не лише на серцево-судинне здоров’я, а й на якість сну.

Що показало нове дослідження?

У 6-місячному дослідженні за участі 969 дорослих із абдомінальним ожирінням одна група їла авокадо щодня, інша – не більше двох на місяць. Результати показали, що у тих, хто вживав фрукт щодня, покращився сон за тривалістю та якістю, передає 24 Канал.

Лікар Джон Сайто з Американської академії медицини сну пояснив, що авокадо не є снодійним, проте містить магній, калій і корисні жири, які сприяють нормалізації циркадного ритму.

Яка користь авокадо?

Крім того, авокадо є джерелом мононенасичених жирів і клітковини. Заміна ним насичених жирів допомагає знизити ризик серцевих хвороб, а розчинна клітковина сприяє зменшенню рівня "поганого" холестерину. Один фрукт містить близько 10 грамів клітковини, яка є необхідна нашому організму.