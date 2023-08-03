Яка консервована їжа корисніша за свіжу: важливий перелік

Свіжа їжа – не означає найкраща. Овочі, фрукти, риба, м'ясо потрапляють на полиці магазинів здалеку; доки їх збирають, упаковують і транспортують протягом кількох днів, вони втрачають частину своїх поживних речовин.

Попри погану репутацію, деякі консерви не тільки можна порівняти зі свіжими продуктами, але іноді є й кориснішими за них. Ось кілька прикладів.

Також на тему Як кава впливає на шкіру: чи провокує старіння та прищі

Які консервовані продукти корисніші за свіжі

Помідори. Знайти в несезон смачні помідори – та ще завдання. Але консервовані анітрохи не гірше, і навіть краще. Фокус у тому, що при нагріванні в томатах збільшується вміст лікопіну, який корисний для здоров'я очей. Також є дані, що лікопін знижує ризик розвитку раку простати та молочної залози у жінок у постменопаузі.

Горошок. Свіжий горох швидко псується: цукри з нього перетворюються на крохмаль, і вже за добу солодкі зелені кульки стають зернистими та несмачними. А ось консервований горошок консервують на піку стиглості – це означає, що він буде смачним та солодким. До того ж горошок із банки не доведеться чистити. Нагадаємо ще раз, що краще вибирати той, до якого додатково не додавали цукор.

Шпинат. Моряк Попай не дарма їв шпинат із банки замість свіжих пучків. У 200-грамовій банці більше поживних речовин: клітковини, фолієвої кислоти, заліза та кальцію, ніж у тому ж об'ємі свіжого шпинату.

Лосось. Тунець – не єдина риба, яка продається у банках. Плюси консервованого лосося в тому, що він недорогий, довго зберігається і вже приготовлений. Щоправда, у ньому більше солі, ніж у свіжому, і іноді його кладуть у банки разом зі шкірою та кістками. Звичайно, лосось із банки не замінить свіжий стейк, але для начинки в сендвічах та салатів відмінно підійде.

Квашена капуста та солоні огірки – це ферментовані продукти, такі як кефір і йогурт. Але, на відміну кисломолочки, капусту з огірками можна зберігати місяцями. Їхня користь для здоров'я в тому, що вони містять пробіотики, які допомагають травленню.

Ось ще корисні та смачні консерви, якими можна запастися та урізноманітнити щоденний раціон: кукурудза, морква, квасоля, артишоки, оливки, а також сухофрукти, сушене м'ясо, соя та водорості.