Медичний канабіс в Україні: зробили ще один крок до прийняття закону

Комітет Верховної Ради з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про використання медичного канабісу.

На комітетському засіданні депутати ВР розглянули проєкт №7457, який дозволяє обіг канабісу в медичних цілях. Голова комітету Михайло Радуцький нагадав, що цей законопроєкт було рекомендовано до ухвалення в першому читанні ще в червні минулого року.

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Оновлення закону про медичний канабіс

Але, за його словами, після проведення додаткових консультацій були підготовлені додаткові правки. Вони стосувалися:

визначення вмісту тетрагідроканабінолу (ТГК) у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель – вище 0,3%;

виведення коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року;

дозвіл на визначення вмісту ТГК в коноплях для медичних цілей у державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей – у лабораторіях будь-якої форми власності.

Також в оновлену версію документа додали умову, що виробництво нарковмісних ліків дозволяється лише з конопель для медичних цілей та встановили, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність.

Чому медичний канабіс потрібен багатьом пацієнтам

Канабіноїди марихуани за хімічною будовою подібні до природних сполук тіла людини – ендоканабіноїдів, які регулюють апетит, сон, настрій, пам'ять, а також відчуття болю. Марихуана допомагає налагодити роботу ендоканабіноїдної системи людини, поліпшуючи самопочуття і фізичний стан організму.

Спеціалісти клініки Мейо зазначають, що медичний канабіс ефективний для полегшення самопочуття пацієнтів при таких захворюваннях:

Хвороба Альцгеймера;

Бічний аміотрофічний склероз (БАС);

ВІЛ/СНІД;

Рак;

Сильний хронічний біль;

Нудота;

Розсіяний склероз і спазми м’язів;

Епілепсія.

ПТСР.

У США лікарі найчастіше призначають марихуану як знеболювальне як при сильному болю (наприклад, післяопераційному болі або переломі кісток), так і при хронічному болю, особливо віковому. Почасти привабливість марихуани полягає в тому, що вона явно безпечніша за опіати (неможливе передозування і ризик звикання нижчий), а також може замінити нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), якщо пацієнти не можуть приймати їх через проблеми з нирками, виразками або гастроезофагеальною хворобою. (ГЕРХ).

У 2017 році Національні академії наук, інженерії та медицини США опублікували звіт, в якому заявили, що канабіс в середньому на 40% зменшує хронічні болі, викликані різними захворюваннями, зокрема ревматоїдним артритом і розсіяним склерозом. До речі, пацієнти з цими двома діагнозами найчастіші користувачі медичної марихуани в США.