Використовуючи сучасні методи аналізу, науковці довели, що приблизно після 50 років старіння в організмі починає йти значно швидше, а деякі органи та системи страждають особливо сильно, пише 24 Канал з посилання на Cell.

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У рамках роботи спеціалісти зібрали зразки 13 різних типів людських тканин – від кровоносних судин і серця до шкіри, м’язів і крові. У дослідженні взяли участь 76 осіб віком від 14 до 68 років, які загинули в результаті нещасних випадків (це дозволило проаналізувати широкий віковий діапазон без впливу хронічних захворювань).

Переломні моменти старіння

Аналіз показав, що білковий склад кожної тканини з віком змінюється по-різному і далеко не завжди поступово. Перші помітні сигнали старіння вчені виявили вже приблизно в 30 років – наприклад, у наднирниках, що відповідають за вироблення важливих гормонів.

Однак справжній стрибок у змінах відбувався у більшості тканин між 45 і 55 роками. Особливо швидко старіють кровоносні судини – і тут на першому місці аорта, головна артерія нашого організму. Відчутні "вікові перебудови" також спостерігалися в підшлунковій залозі та селезінці, що, ймовірно, пояснює погіршення метаболізму та імунітету з віком.

Відкриття "білків старіння"

Дослідники змогли виділити цілу групу білків, рівень яких з роками у тканинах різко зростає. Особливу увагу вони приділили білку GAS6 – його вміст збільшувався як в аорті, так і в крові. Додаткові експерименти показали: введення цього білка у клітини судин людини та мишей викликало прискорені ознаки старіння. Це свідчить про те, що не лише самі судини старіють, а й можуть "передавати" молекули старіння іншим органам через кров.

Варто зазначити, що китайські науковці назвали критичним віком приблизно 50 років. Однак їхні колеги з інших країн, наприклад, зі Стенфордського університету (США), виділяють інші "переломні точки": близько 44 років, 60 років та навіть 80 років. Різниця в результатах пояснюється різними методиками досліджень і використовуваними зразками.

Розуміння того, як і коли саме наше тіло починає старіти швидше, відкриває нові можливості для медицини. Науковці сподіваються, що подальше вивчення "прискорювачів старіння" допоможе створити методи уповільнення цих процесів і збереження здоров’я у зрілому віці.