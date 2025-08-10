Час, коли ми їмо, може впливати на схильність до набору ваги, особливо в людей із високим генетичним ризиком ожиріння.

Такого висновку дійшли вчені з Мадридського університету Комплутенсе. Результати дослідження опубліковані в журналі Obesity, передає 24 Канал.

У чому зв'язок?

Виявилось, що графік прийомів їжі впливає на роботу обміну речовин через так звані цайтгебери – внутрішні "сигнали часу", які синхронізують наші циркадні ритми.

Якщо харчування відбувається пізно, це може порушити узгодженість між центральним "годинником" організму (орієнтується на світло) та периферичними (у печінці, підшлунковій і жировій тканині), що зрештою шкодить метаболізму.

Як проходило дослідження?

У роботі взяли участь 1195 дорослих із надмірною вагою або ожирінням (середній вік — 41 рік, понад 80% — жінки), які проходили лікування в шести іспанських клініках у рамках проєкту ONTIME. Впродовж 16 тижнів вони брали участь у поведінковій терапії, а потім їхній стан оцінювали через 12 років.

Довідково. Час прийому їжі визначали як середнє між першим і останнім прийомом за день, з урахуванням буднів і вихідних. Генетичний ризик ожиріння розраховували за аналізом майже 900 тисяч генетичних маркерів.

Що виявили вчені?

Кожна додаткова година зсуву прийому їжі на пізніше була пов'язана з підвищенням ІМТ на 0,95 кг/м² та збільшенням ваги на 2,2% через 12 років.

У людей із найвищим генетичним ризиком пізні прийоми їжі підвищували ІМТ ще значніше – на 2,21 кг/м² за кожну годину затримки.

У групі з низьким генетичним ризиком подібної залежності не виявили.