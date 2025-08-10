Такого висновку дійшли вчені з Мадридського університету Комплутенсе. Результати дослідження опубліковані в журналі Obesity, передає 24 Канал.
У чому зв'язок?
Виявилось, що графік прийомів їжі впливає на роботу обміну речовин через так звані цайтгебери – внутрішні "сигнали часу", які синхронізують наші циркадні ритми.
Якщо харчування відбувається пізно, це може порушити узгодженість між центральним "годинником" організму (орієнтується на світло) та периферичними (у печінці, підшлунковій і жировій тканині), що зрештою шкодить метаболізму.
Як проходило дослідження?
У роботі взяли участь 1195 дорослих із надмірною вагою або ожирінням (середній вік — 41 рік, понад 80% — жінки), які проходили лікування в шести іспанських клініках у рамках проєкту ONTIME. Впродовж 16 тижнів вони брали участь у поведінковій терапії, а потім їхній стан оцінювали через 12 років.
Довідково. Час прийому їжі визначали як середнє між першим і останнім прийомом за день, з урахуванням буднів і вихідних. Генетичний ризик ожиріння розраховували за аналізом майже 900 тисяч генетичних маркерів.
Що виявили вчені?
Кожна додаткова година зсуву прийому їжі на пізніше була пов'язана з підвищенням ІМТ на 0,95 кг/м² та збільшенням ваги на 2,2% через 12 років.
У людей із найвищим генетичним ризиком пізні прийоми їжі підвищували ІМТ ще значніше – на 2,21 кг/м² за кожну годину затримки.
У групі з низьким генетичним ризиком подібної залежності не виявили.
Що це означає
Ранній графік харчування може стати ефективним способом утримання ваги та зменшення впливу генетичних факторів. Це відкриває перспективи для створення персоналізованих програм профілактики ожиріння.