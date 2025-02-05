Коли ж можна повернутися до звичного ритму життя та улюблених занять, таких як спорт чи інтим? Цю тему розібрала у новому випуску шоу "Хочу бути мамою" на Люкс ФМ відповіла лікарка-гінеколог Людмила Нестерчук, передає 24 Канал.

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Відновлення після пологів

Перш за все, після пологів потрібен час для відновлення. Рекомендується дочекатися першого візиту до гінеколога. Саме під час огляду лікар визначить, коли можна поступово повертатися до звичного способу життя.

Зазвичай процес відновлення після пологів триває 6 – 8 тижнів у випадку природних пологів і від 8 до 12 тижнів після кесаревого розтину.

Якщо ж немає жодних ускладнень, скарг або проблем, а сам процес пологів пройшов добре, можна поступово вводити фізичну активність. Наприклад, до плавання дозволено повертатися після закінчення виділень. Однак повернення до спорту варто здійснювати розумно й обережно, проконсультувавшись із фахівцями.

Адже існує ризик, зокрема, кровотеч. Також мамам, які годують грудьми, для занять спортом варто використовувати спеціальну підтримуючу білизну.

Медики радять не поспішати й дати організму час на відновлення. Фізичну форму можна повернути навіть через кілька місяців – головне, мати бажання та поступово повертатися до активного способу життя.

Повний випуск шоу "Хочу бути мамою", присвячений відновленню після пологів: