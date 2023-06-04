Шкода від порно: коли фільми для дорослих стають проблемою

Порно стало звичною частиною більшості людей і в цьому немає нічого поганого, якщо воно не заважає жити звичним життям, або не шкодить вашому партнеру.

Вплив порно на стосунки

Дані про вплив порно на людей у відносинах суперечливі. Так, згідно з одними дослідженнями, жінки, чиї партнери дивляться порно, повідомляють про проблеми з самооцінкою та низьке сексуальне задоволення. Якщо чоловік дивиться порно, він рідше займається сексом із партнеркою, але коли порно дивиться жінка, то кількість статевих актів збільшується.

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Однак ці дані не відображають причинно-наслідкових зв'язків. Наприклад, чоловік може віддавати перевагу порно не тому, що там красивіші актори або різноманітніший секс, а через проблеми у стосунках. Тобто людина перемикається на порно, бо у відносинах щось не так, а не провокує розлад між партнерами.

Буває, людина мастурбує на порно, бо соромиться розповісти про свої бажання чи хоче сексу частіше, ніж партнер. Якщо це створює проблему у відносинах, треба набратися сміливості та поговорити про це, а якщо розібратися в парі не виходить – звернутися до сексолога.

Шкоду порнографії перебільшують

І все ж таки, за даними дослідження яке було опубліковано в журналі "Сексуальна терапія та терапія відносин" у 2020 році, порно:

не призводить до еректильної дисфункції;

не впливає уявлення про тіло;

не провокує сексуальну агресію;

не сприяє формуванню гендерних стереотипів та не знижує сексуальне задоволення.

Але все так лише за однієї умови. Людина має розуміти: те, що вона дивиться на сайтах для дорослих, не має відношення до реальності. Грубо кажучи, якщо людина усвідомлює, що насправді жіночі груди не завжди бувають п'ятого розміру, а член у чоловіка – розміром в макогон, отже, порно не матиме на неї негативного впливу.

Перегляд порно стає проблемою, коли це завдає дискомфорту тому, хто його дивиться, або його партнеру. А іноді порно впливає якість життя загалом. Наприклад, якщо людина не може сконцентруватися на роботі, поки не помастурбує у туалеті офісу.

Або інший приклад. За 2021 рік найпопулярніша категорія на Порнхабі – це хентай, або аніме з порнографічними сценами. Коли одному з партнерів подобається мастурбувати на пікачу – це одне, але якщо людина проти волі партнера хоче засунути в нього "щупальце кальмара", то це вже проблема.