Сучасні зусилля боротьби з ожирінням на глобальному рівні показують незначні результати. Дослідники передбачають погіршення ситуації з ожирінням найближчим часом і наголошують на необхідності змін у підходах до профілактики цього захворювання. Тому важливо визначити, у яких саме групах населення ймовірність збільшення ваги найвища.

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Поточні методи охорони здоров'я ґрунтуються на даних, що показують високу поширеність ожиріння у людей середнього віку (40 – 59 років), але ігнорують зміни маси тіла у різні періоди життя. Однак, як свідчать дослідження, найбільше збільшення ваги спостерігається у молоді.

Нове дослідження ожиріння

В новому дослідженні вчені уточнили, у якому віці найактивніше змінюється індекс маси тіла (ІМТ) – основний показник визначення ожиріння. ІМТ розраховується як вага в кілограмах, поділений на квадрат зросту в метрах, при цьому значення від 25 до 30 вказують на надмірну вагу, а значення понад 30 – на ожиріння.

Автори проаналізували дані з 400 медичних закладів Великобританії, які надають первинну медичну допомогу, включаючи інформацію про динаміку ІМТ понад мільйона людей віком від 18 до 74 років за період з 1998 по 2016 рік.

Коли найвищий ризик ожиріння

Результати показали, що люди з нормальною вагою віком від 18 до 24 років у 4,2 раза частіше стикаються з ожирінням протягом наступних 10 років в порівнянні з людьми похилого віку (65 – 74 роки). У молодших людей ймовірність переходу від надмірної ваги до ожиріння в 4,6 раза вище, а ризик розвитку ожиріння другого ступеня – в 5,9 раза вище.

Молоді люди проходять через великі зміни у житті. Вони можуть почати працювати, піти до університету, вперше виїхати з дому. Звички, які вони вироблять за ці роки можуть залишитися з ними на все життя,

– сказала Клаудіа Данденберг (Claudia Langenberg) із Кембриджського університету, провідний автор дослідження.

Згідно з даними, які були отримані в цьому дослідженні, стать, соціоекономічні чинники та національність відігравали в десятирічному ризику ожиріння меншу роль, ніж вік.

На підставі отриманих результатів вчені створили калькулятор, який передбачає ризик розвитку ожиріння, виходячи з віку, статі, соціального стану та поточного ІМТ. Він доступний онлайн англійською мовою.