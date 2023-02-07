З якого віку діти розпізнають гумор: ви будете здивовані

Діти досить рано починають посміхатися і сміятися у відповідь на жартівливі ігри, і батькам здається, що малюк їх розуміє. Вчені з'ясували, що це правда: почуття гумору і емоції у відповідь на нього розвиваються у немовлят у ранньому віці.

Нове дослідження дитячого гумору

Перше своєрідне дослідження провели фахівці Брістольського університету за участю батьків близько 700 дітей, від новонароджених до 4 років. Вчені хотіли з'ясувати, у якому віці в дітей з'являються перші ознаки почуття гумору і коли вони починають жартувати самі.

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Це дослідження усуває важливу прогалину у знаннях про те, коли і як розвивається почуття гумору у дітей. Наші результати можуть допомогти у розробці діагностичного інструменту для визначення рівня емоційного розвитку у дітей та буде корисним для педагогів, які працюють з маленькими дітьми,

– зазначили науковці.

Автори дослідження створили анкету з 20 питань та попросили батьків маленьких учасників відповісти на них. Виявилося, що в деяких дітей перші емоційні реакції на жарти з'явилися вже через місяць після народження, а за два місяці — у 50% малюків. У решти дітей чіткі ознаки почуття гумору з'явилися пізніше 11 місяців.

Коли розвивається почуття гумору у дітей

Вченим вдалося виділити 21 тип гумору, на який реагують діти у різному віці. Так, малюки до року посміхалися і сміялися у відповідь на тілесні форми жартів і ті, які вони сприймали зорово і на слух: хованки, лоскіт, "мультяшні" голоси та шуми, смішні гримаси.

Починаючи з року діти починали активно жартувати самі в очікуванні реакції у відповідь оточуючих. У цьому віці їм подобаються зображати тварин, лякати інших і дражнити.

Після двох років у міру розвитку мовлення дитяче почуття гумору стає складнішим: наприклад, вони люблять мукати, зображуючи собак, або вигукувати безглузді слова, які вигадали самі. Крім того, вчені виявили, що саме в цьому віці у дітей виявляються ознаки скнарості (наприклад, небажання ділитися іграшками) та агресивні прояви гумору, таких як підштовхування або ляпанці.

Трирічні діти починають жартувати через порушення соціальних норм — наприклад, вимовляти лайливі для забави. Також у цьому віці вони починають розуміти каламбури зі слів.