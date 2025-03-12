Чи має плід в утробі матері свідомість: нові дані від науковців

З 28 лютого по 1 березня в Нью-Йоркському університеті відбулася конференція, на якій фахівці обговорювали питання появи та виникнення свідомості. Захід розпочався з очевидного твердження: запліднена людська яйцеклітина не має свідомості, а в дошкільному віці вона вже присутня.

Відповідно, свідомість формується на певному етапі між цими моментами. Визначення самого поняття "свідомість" є предметом дискусій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science.

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Де у мозку формується свідомість

Також активно обговорюються питання про те, де саме у мозку зароджується свідомість і які типи нейронної активності беруть участь у цьому процесі. Вважається, що свідомість немовлят відрізняється від свідомості дорослої людини, і її формування відбувається поступово.

Попри розбіжності, більшість учених сходяться на думці, що певні структурні особливості мозку відіграють ключову роль у появі свідомості. Однією з таких особливостей є мережа зв’язків між таламусом, який приймає і передає сенсорну та моторну інформацію від тіла, і корою головного мозку, де ця інформація обробляється. Дослідження мозку плода показують, що ці зв’язки починають формуватися приблизно на 24 тижні вагітності.

Сучасні методи досліджень

Однак наразі невідомо, чи достатньо цих структур для появи свідомості. Дослідники продовжують шукати можливі маркери свідомості, використовуючи різні методи аналізу мозкової активності. Наприклад, завдяки даним функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) вченим вдалося вивчити мозок сотень новонароджених, які заснули під час сканування, попри шум апарату.

У новонароджених, які з’явилися на світ вчасно, а також у недоношених дітей, чий вік відповідав терміну доношеної вагітності, ці мережі функціонували подібно до дорослих. Однак у недоношених дітей, які проходили сканування на ранніх термінах (між 32 і 37 тижнем після зачаття), таких мереж не виявили. Це свідчить про те, що вони починають формуватися ближче до завершення вагітності.

Ще одним можливим маркером свідомості є виявлення ознак так званої "архітектури малого світу". Ця модель організації нейронних зв’язків характеризується щільними зв’язками між сусідніми областями мозку та рідкісними зв’язками між віддаленими ділянками. Порушення такої структури спостерігається під час анестезії або травм голови. У більшості недоношених новонароджених, які проходили сканування до 37 тижня, ознаки цієї архітектури вже проявлялися.

Метод магнітоенцефалографії (МЕГ), що фіксує магнітні поля, створені активністю нейронів, продемонстрував ще цікавіші результати. Цей метод дозволяє реєструвати мозкову активність плода через передню черевну стінку вагітної жінки за допомогою квантових датчиків. Дослідження показали, що на звукові зміни реагують не лише тримісячні немовлята та новонароджені, але й плоди після 35 тижня вагітності.

Основні висновки конференції

Попри активні обговорення, учасники заходу не дійшли єдиної думки щодо термінів появи свідомості: