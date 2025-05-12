Колаген з таблеток чи з їжі: для чого він потрібен та як отримати норму

Колаген – це найважливіший білок, який складає приблизно третину всіх білків людського тіла. В організмі він утворюється з амінокислот, що надходять із продуктами, багатими на білок: м’ясом, рибою, яйцями та бобовими. З віком синтез колагену поступово сповільнюється.

Дехто намагається компенсувати зниження рівня колагену за допомогою харчових добавок. Проте наукових доказів ефективності таких БАДів для підтримки колагену наразі недостатньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Чому нам потрібен колаген

Колаген – ключовий елемент сполучних тканин. Його можна знайти у шкірі, волоссі, нігтях, сухожиллях, хрящах і кістках. Він відповідає за пружність та еластичність шкіри.

Людський організм здатен самостійно виробляти колаген за умови, що амінокислоти надходять із харчів, таких як м’ясо, риба, яйця чи кістковий бульйон. Лікарі радять щоденно включати ці продукти до раціону, щоб забезпечити організм необхідними "будівельними матеріалами" для синтезу власного колагену.

Водночас важливо зберігати різноманітність: чергуйте м’ясо з рибою, а на користь бульйону впливають спосіб та тривалість приготування – готові чи консервовані продукти менш корисні.

Сучасні дослідження не дають однозначної відповіді, чи достатньо просто споживати їжу з високим вмістом колагену для здоров’я шкіри та суглобів. Для ефективного синтезу цього білка потрібні й інші поживні речовини, такі як цинк (міститься у морепродуктах, бобових, м’ясі, горіхах, насінні) та вітамін С (багаті цитрусові, ягоди, перець, помідори).

З віком природний синтез колагену зменшується, на цей процес також впливають ультрафіолетове випромінювання, куріння та алкоголь. Серед причин дефіциту також брак вітаміну C, спадковість, захворювання. Одним із проявів зниження рівня колагену є зморшки.

Ефективність колагену у вигляді добавок

Сьогодні на ринку чимало БАДів, призначених компенсувати брак колагену. Але незалежних масштабних досліджень, які б підтвердили їхню користь, досі бракує – більшість таких досліджень фінансують самі виробники добавок.

Є дані, що приймання колагену як добавки може зменшити зморшки, покращити зволоженість і підвищити еластичність шкіри (особливо у жінок віком 40 – 60 років). Дослідження 2019 року показало, що пероральні добавки з колагеном сприяють загоєнню ран і покращують загальний стан шкіри.

У 2018 році було встановлено, що введення колагену хірургічним шляхом допомагає у лікуванні артриту, але ці висновки базуються на експериментах на тваринах і потребують додаткового вивчення для використання у людей.