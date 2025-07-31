Німецькі вчені зробили цікаве відкриття: кофеїн може знижувати ефективність деяких антибіотиків щодо кишкових бактерій.

Дослідження, результати якого опубліковані в престижному журналі PLOS Biology, провела команда з Вюрцбурзького університету під керівництвом професорки Ани Ріти Брочадо, пише 24 Канал.

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Як кофеїн впливає на дію антибіотиків?

Під час експериментів дослідники з’ясували, що кофеїн та інші компоненти їжі здатні змінювати чутливість кишкової мікрофлори до ліків. Виявилося, що під впливом кофеїну у кишкової палички активується особливий ген Rob, що призводить до перебудови транспортних білків бактерії. У результаті мікроорганізми стають стійкішими до антибіотиків.

Кофеїн запускає ланцюг реакцій, через які бактерії гірше поглинають лікарські речовини,

– пояснює професорка Брочадо.

Зазвичай стійкість мікробів до антибіотиків пов'язують із генетичними мутаціями або передачею генів між бактеріями. Але у цьому випадку йдеться про тимчасову адаптивну відповідь – бактерії просто підлаштовуються під нові умови, і стандартні тести на резистентність цього не виявляють.

Цікаво, що ефект кофеїну не поширюється на всі види бактерій – наприклад, на сальмонелу він не впливає. Це означає, що результат залежить від конкретного виду мікроорганізму.

Яке це має значення?

Поки що про суворі рекомендації говорити рано, але лікарям, можливо, варто враховувати раціон пацієнтів під час призначення антибіотиків. У майбутньому це може стати підґрунтям для нових клінічних порад, наприклад, тимчасово відмовитися від кави під час лікування.

Дослідники планують продовжити вивчення впливу інших компонентів їжі на дію антибіотиків. Це допоможе краще зрозуміти, як дієта може впливати на ефективність лікування інфекцій.

Наразі фахівці радять не панікувати: відкриття не означає, що потрібно повністю відмовитися від кави. Але якщо помітили, що антибіотики працюють слабше, ніж очікувалось, варто обговорити цей фактор із лікарем.