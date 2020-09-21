У київському метро знайшли невідомі світу бактерії: що це означає
Проєкт MetaSUB досліджує мікробне життя станцій метрополітену світу, проаналізував стан київської підземки. Дослідники виявили бактерії, які не були відомі досі науковцям.
Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро виявилися невідомими науці, пише Громадське.
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Вчені таким чином досліджують мікробне населення світу / Фото MetaSUB
Результати дослідження
Вчені встановили, що від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних. Тобто вони невідомі науці.
Та організатори проєкту запевнили, що тут немає ніякої сенсації, бо в інших метрополітенах, а також у природному середовищі мешкає багато невідомих нам бактерій.
Найчастіше їх неможливо відтворити лабораторії, тому ніхто точно не може сказати, що ж це за організми і які їхні властивості,
— зазначила координаторка MetaSUB в Україні Аліна Фролова з Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ.
80% виявлених бактерій не викликають хвороб
Серед бактерій, які вдалося розпізнати, приблизно 80% — це мікроорганізми, які живуть на шкірі людини або в її дихальних шляхах і зазвичай не викликають хвороб.
До речі, на станції метро "Контрактова площа" виявили геном чумної палички — як і в наземному транспорті Нової Зеландії та Нігерії.
Це можна перевірити за допомогою спеціальної бази даних, яку створили за результатами проєкту MetaSUB. Тут можна переглянути карту мікробів у всьому світі.