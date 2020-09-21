Проєкт MetaSUB досліджує мікробне життя станцій метрополітену світу, проаналізував стан київської підземки. Дослідники виявили бактерії, які не були відомі досі науковцям.

Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро виявилися невідомими науці, пише Громадське.

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MetaSUB – що це? MetaSUB — міжнародний проєкт, в рамках якого вчені 21 червня досліджують мікроорганізми метро з усього світу: зразки беруть з лавок, стін, підлоги, поручнів ескалаторів, автоматів для продажу квитків та інших поверхонь. Зібрані зразки відправляють у лабораторії Нью-Йорка, де їх вивчають і порівнюють із геномами, які є в базах.



Вчені таким чином досліджують мікробне населення світу / Фото MetaSUB

Результати дослідження

Вчені встановили, що від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних. Тобто вони невідомі науці.

Та організатори проєкту запевнили, що тут немає ніякої сенсації, бо в інших метрополітенах, а також у природному середовищі мешкає багато невідомих нам бактерій.

Найчастіше їх неможливо відтворити лабораторії, тому ніхто точно не може сказати, що ж це за організми і які їхні властивості,

— зазначила координаторка MetaSUB в Україні Аліна Фролова з Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ.

80% виявлених бактерій не викликають хвороб

Серед бактерій, які вдалося розпізнати, приблизно 80% — це мікроорганізми, які живуть на шкірі людини або в її дихальних шляхах і зазвичай не викликають хвороб.

До речі, на станції метро "Контрактова площа" виявили геном чумної палички — як і в наземному транспорті Нової Зеландії та Нігерії.

Це можна перевірити за допомогою спеціальної бази даних, яку створили за результатами проєкту MetaSUB. Тут можна переглянути карту мікробів у всьому світі.