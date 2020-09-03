Спалах коронавірусної хвороби зафіксували в Київському апеляційному суді. Діагноз COVID-19 підтвердили в одного зі співробітників державної установи.

Про це повідомила пресслужба Київського апеляційного суду.

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Попри це, установа продовжує працювати в штатному режимі з дотриманням маскового режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам.

Однак всіх учасників судових засідань та відвідувачів просять утриматись від візитів у будинок правосуддя, якщо слухання не передбачають обов'язкової присутності. Також людей простять обмежити особисте відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень.

Подати заяви чи інші звернення можна через поштову скриньку у холі суду, а також класичною чи електронною поштою.

Наразі у приміщенні здійснюється посилена дезінфекція та вживаються протиепідемічні заходи.