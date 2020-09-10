В Олександрівській клінічній лікарні міста Києва говорять про недостатність ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. Через це хворих розмістили у корпусі з пацієнтами, які страждають на ниркову недостатність.

Про це пише видання "Українська правда". Зазначається, що корпус №5, де один з поверхів займає філія "Київського міського центру нефрології та діалізу", розділений на дві зони: для пацієнтів, які потребують діалізу та хворих на COVID-19.

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В Олександрівській лікарні повідомили, що за наказом Київської міської ради їхній медзаклад визначено госпітальною базою для хворих на COVID-19, тому до прийому задіяні майже всі корпуси закладу.

В лікарні розгорнуто 430 інфекційних ліжок, зокрема 50 інтенсивної терапії для пацієнтів з підозрою та підтвердженим діагнозом COVID-19, тому майже всі корпуси задіяні для надання допомоги пацієнтам,

– йдеться у повідомленні.

Пацієнти, які лікуються у відділенні, стурбовані цим, адже у них ослаблений імунітет перебувають у підвищеній зоні ризику. Також у відділенні є чимало літніх людей.

Керівник центру нефрології та діалізу Едуард Красюк заявив, що зони між пацієнтами з нирковою недостатністю та хворими на COVID-19 не перетинаються, а це рішення – вимушені заходи через нестачу місць.

"В лікарні проведено зонування приміщень відділень з дотриманням санітарно-епідеміологічних з урахуванням наказу Міністерства охорони здоров'я від 28.03. 2020 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" зі змінами та узгоджено з епідеміологом", – наголошують у медзакладі.

Однак пацієнти зазначають, що зони перетинаються між собою, зокрема, при виході з будівлі.