Київські лікарі зізнаються, що стало більше тяжкохворих на COVID-19
У Київській клінічній лікарні №4 більшість хворих на коронавірус, що звертаються за медичною допомогою, мають потребу в кисні.
За словами головної лікарки медзакладу Тетяна Мостепан у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL, зараз хворі на COVID-19 набагато тяжчі, ніж раніше.
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Їх абсолютно неможливо порівняти з тими хворими, які були ще в липні,
– заявила Мостепан.
Директорка додала, що з початку серпня до медзакладу госпіталізовано 80% хворих вже з дихальною недостатністю.
Так, для хворих на COVID-19 передбачені спеціальні "кисневі" ліжка, до яких підведено кисень. Якщо стан пацієнта дозволяє, він отримує кисневу допомогу через дихання в масці. Однак, якщо ситуація складніша, хворого підключають до апарату ШВЛ для неінвазійної вентиляції легень.
Якщо і це не допомагають, хворому роблять інтубацію і примусову вентиляцію легень.
В реанімаційному відділенні лікарні перебуває близько 20 пацієнтів, а відділення працює в нестандартному режимі. На жаль, кисневі ліжка фактично усі зайняті.