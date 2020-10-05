У Київській клінічній лікарні №4 більшість хворих на коронавірус, що звертаються за медичною допомогою, мають потребу в кисні.

За словами головної лікарки медзакладу Тетяна Мостепан у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL, зараз хворі на COVID-19 набагато тяжчі, ніж раніше.

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Їх абсолютно неможливо порівняти з тими хворими, які були ще в липні,

– заявила Мостепан.

Директорка додала, що з початку серпня до медзакладу госпіталізовано 80% хворих вже з дихальною недостатністю.

Так, для хворих на COVID-19 передбачені спеціальні "кисневі" ліжка, до яких підведено кисень. Якщо стан пацієнта дозволяє, він отримує кисневу допомогу через дихання в масці. Однак, якщо ситуація складніша, хворого підключають до апарату ШВЛ для неінвазійної вентиляції легень.

Якщо і це не допомагають, хворому роблять інтубацію і примусову вентиляцію легень.

В реанімаційному відділенні лікарні перебуває близько 20 пацієнтів, а відділення працює в нестандартному режимі. На жаль, кисневі ліжка фактично усі зайняті.