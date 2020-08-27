У Київській області зросла захворюваність на COVID-19, а також смертність від ускладнень коронавірусної недуги. Відтак, на Київщині, ймовірно посилять карантин.

Про це йдеться в повідомленні Київської облдержадміністрації.

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Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19,

– зазначили в Київській ОДА.

Частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в "жовтій". Тож є серйозні передумови для подальшого посилення обмежень.

Статистика поширення захворюваності в області

За минулу добу на Київщині COVID-19 діагностували у 94 людей. Усього в області вже 5 305 інфікованих.

Від учора внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань померли 6 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, всього кількість летальних випадків у регіоні – 91.

Натомість видужали від коронавірусної хвороби вже 3 507 мешканців регіону, з яких 66 отримали негативний тест на COVID-19 упродовж минулої доби.