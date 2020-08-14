Новий COVID-рекорд "допоміг": Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень
Україна встановила черговий COVID-рекорд: за останню добу госпіталізували 330 інфікованих. Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень для хворих на коронавірус.
До лідерів за кількістю заражених додаються регіони, які ще два-три тижні тому могли похвалитися відносно стабільною ситуацією з коронавірусом. Серед них – Одеська і Харківська області. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в Національному інституті раку, повідомляє Українська правда.
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Ми знову поставили рекорд щодо госпіталізації: за минулу добу в нас було госпіталізовано 330 людей. Вчора ми дуже швидко перейшли відмітку у 300 госпіталізованих, а сьогодні вже 330,
– повідомив Степанов.
На межі 50% заповнення лікарень хворими з COVID зараз перебувають:
- Київ;
- Чернівецька область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область.
Степанов вкотре закликав українців відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я навколишніх. Лише дотримання соціальної дистанції і правил гігієни допоможе зупинити пандемію коронавірусу.
Список "червоних зон" оновили
17 серпня в Україні до оновленого списку "червоних зон" потраплять:
- місто Самбір (Львівська область);
- Біляївка (Одеська область);
- Дубно (Рівненська область);
- Городенківський і Косівський райони (Івано-Франківська область);
- Костопільський і Рівненський райони (Рівненська область);
- Кіцманський район (Чернівецька область).