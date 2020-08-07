Київ може залишитись в зеленій зоні карантину. У Держпродспоживслужбі пояснили, що Київ дійсно лідирує за кількістю нових хворих на COVID-19, однак випадки, які реєструють – поодинокі.

Глава управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан в коментарі РБК-Україна розповів, що нові зафіксовані випадки захворювання на COVID-19 не пов'язані за спалахом пандемії.

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"Це стабільний показник госпіталізації хворих з травня місяця - 20-25 (осіб – 24 канал)", – сказав Рубан.

Він додав, що місцева влада "відпрацьовує всі області".

Довідка. Київ з самого початку віднесли до зеленої зони карантину навіть попри те, що у столиці фіксують спалахи захворювання. Річ у тім, що при розрахунку не враховували осередкові випадки, такі як в гуртожитках та інших установах.

Чому Київ лідирує за кількістю хворих

Олег Рубан також пояснив, що зростання захворювання на COVID-19 в Києві пов'язане із зростанням рівня діагностики. Саме через більшу кількість проведених тестувань статистика зростає.

Варто зазначити, що за минулу добу COVID-19 підтвердили у 186 киян, це стало антирекордом по Україні.