Київ може залишитись у зеленій зоні карантину, попри лідерство у статистиці захворювань
Київ може залишитись в зеленій зоні карантину. У Держпродспоживслужбі пояснили, що Київ дійсно лідирує за кількістю нових хворих на COVID-19, однак випадки, які реєструють – поодинокі.
Глава управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан в коментарі РБК-Україна розповів, що нові зафіксовані випадки захворювання на COVID-19 не пов'язані за спалахом пандемії.
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"Це стабільний показник госпіталізації хворих з травня місяця - 20-25 (осіб – 24 канал)", – сказав Рубан.
Він додав, що місцева влада "відпрацьовує всі області".
Чому Київ лідирує за кількістю хворих
Олег Рубан також пояснив, що зростання захворювання на COVID-19 в Києві пов'язане із зростанням рівня діагностики. Саме через більшу кількість проведених тестувань статистика зростає.
Варто зазначити, що за минулу добу COVID-19 підтвердили у 186 киян, це стало антирекордом по Україні.