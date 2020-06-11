Київ готується до другої хвилі коронавірусу
Кількість безсимптомних хворих на коронавірус у Києві значно зросла. Тим часом у столиці готуються до другої хвилі коронавірусу.
Київ готується до нової хвилі коронавірусу, яку прогнозують на осінній період, повідомляє Укрінформ.
До теми COVID-19 у Києві: майже сотня нових випадків і багато жертв
Директорка департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург розповіла, що в Києві не спостерігається зниження кількості хворих на коронавірус.
Окрім того, в порівнянні з березнем у столиці виявлено більше безсимптомних випадків зараження COVID-19.
З одного боку, це позитив, бо вони лікуються або їх спостерігають, і з іншого – є тривога, що ми маємо більше безсимптомних форм. Тобто ми робимо обстеження, наприклад, контактних осіб, то не бачимо клініки, симптомів ніяких немає, а COVID-19 є,
– сказала Гінсбург.
Як Київ готується до нової хвилі COVID-19
- У столиці планують придбати ще 10 одиниць ПЛР-обладнання, аби збільшити кількість тестування киян та пришвидшити процес масового тестування.
- З березня столичні лікарні доукомплектували ПЛР-лабораторіями й продовжуватимуть робити це надалі.
- В процесі підготовки до нової хвилі, у столиці вже відремонтували близько 30 апаратів ШВЛ і благодійно передали в медзаклади Києва 23 апарати.
- Коштом резервного фонду міста придбали обладнання на близько 60 мільйонів гривень.
- Ще 101 мільйон виділили на ліки для пацієнтів з COVID-19: антибіотики, противірусні та протизапальні препарати тощо.
- Аби збільшити ліжковий фонд, деякі лікарні столиці перепрофілювали.
Впродовж минулої доби у Києві зареєстрували 91 нового хворого на коронавірус та 4 летальні випадки внаслідок хвороби.