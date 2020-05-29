У Києві утворилася черга зі швидких, що перевозять людей з підозрою на COVID-19: відео
Поруч з Олександрівською лікарнею у Києві утворилася черга з машин швидкої допомоги. Всі вони перевозили людей з підозрою на коронавірус.
13 машин швидкої допомоги майже одночасно привезли хворих з підозрою на коронавірус до лікарні, повідомляє телеграм-канал Teza.
До теми Скільки хворих на COVID-19 у Києві: за добу понад 50 нових випадків зараження
Впродовж минулої доби у Києві виявили 56 нових випадків COVID-19. Найбільше нових хворих виявили в Дніпровському районі – 12, Деснянському – 9 та в Голосіївському і Дарницькому районах – по 6 випадків.
Станом на 29 травня у столиці зафіксовано 2 849 випадки коронавірусу. Найбільше випадків зараження за увесь час зареєстрували у Дарницькому та Печерських районах.
Коронавірус в районах Києва:
- Дарницький район – 564;
- Печерський район – 432;
- Деснянський район – 311;
- Дніпровський район – 271;
- Солом'янський район – 255;
- Голосіївський район – 237;
- Оболонський район – 220;
- Святошинський район – 219;
- Шевченківський район – 193;
- Подільський район – 147.